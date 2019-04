Trump niega haber llamado "agujeros de mierda" a El Salvador, Haití y varios países africanos

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha negado que haya utilizado el término "países de mierda" refiriéndose a El Salvador, Haití y varios países africanos durante un encuentro mantenido en la Casa Blanca con congresistas para hablar sobre inmigración tal y como informó el diario The Washington Post.

"¿Por qué tenemos a toda esta gente de países (que son un) agujero de mierda viniendo aquí?", afirmó Trump, de acuerdo con el diario, que cita a dos fuentes familiarizadas con el encuentro.

Sin embargo, el presidente estadounidense dice que "el lenguaje usado por mí en la reunión sobre el DACA fue duro, pero ese no fue el lenguaje empleado", ha asegurado en Twitter donde ha expresado su rechazo al acuerdo bipartidista para resolver la situación de los 'dreamers'.

"Lo que realmente fue dura fue la estrafalaria propuesta formulada, un gran varapalo para el DACA", ha sostenido. "El llamado acuerdo bipartidario DACA que nos presentaron ayer a mí y a un grupo de senadores y congresistas republicanos es un gran paso atrás", ha afirmado, después del principio de acuerdo alcanzado entre senadores republicanos y demócratas para proteger a los inmigrantes que llegaron ilegalmente a Estados Unidos siendo niños, los llamados 'dreamers', de la deportación, así como sobre otras medidas migratorias y de seguridad fronteriza.

The language used by me at the DACA meeting was tough, but this was not the language used. What was really tough was the outlandish proposal made - a big setback for DACA!