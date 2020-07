Ivanka Trump confunde a un jugador de fútbol italiano con un santo

Ivanka Trump, la exmodelo y asesora presidencial, confundió una imagen de un futbolista italiano con un santo venerado durante su penúltima noche en Roma.

La hija de Donald Trump estaba cenando con su esposo, Jared Kushner, en Le Cave di Sant’Ignazio el martes por la noche cuando vio una foto de la exestrella del equipo de fútbol Lazio Giorgio Chinaglia. En la imagen, el jugador aparecía de pie sobre el terreno de juego, y con los brazos extendidos hacia el cielo, pero la pareja preguntó: "¿Qué santo es ese?". Los dos consideraron eso porque la fotografía se encontraba entre la imagen de un santo famoso en Roma y un crucifijo.

"Le explicamos que no era un santo, sino un gran jugador de Lazio", explica Luigina Pantalone, uno de los dueños de restaurantes, según confirma 'The Guardian'. Sin embargo, la vergüenza por lo sucedido no les duró mucho tiempo y la pareja continuó con su cena en Roma la noche anterior a reunirse con el Papa Francisco.