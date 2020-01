Una empresa gana dinero con los tuits negativos de Trump y lo dona a una asociación contra el maltrato animal

La empresa T3, con sede en Austin, ha decidido capitalizar las pérdidas que generan los comentarios negativos de Donald Trump en Twitter y, de paso, ayudar a los animales más necesitados. Según recoge CNN, el método con el que lo están haciendo es gracias a un robot llamado 'Trump and Dump', que analiza los tuits a tiempo real. Ben Gaddis, presidente de la compañía, explica que el sistema es muy sencillo ya que cada vez que el presidente estadounidense hace comentarios negativos sobre una empresa que cotiza en Bolsa, el robot vende automáticamente sus acciones a corto porque sabe que su precio caerá.

Aunque Gaddis se ha negado a exponer cuántos ingresos han conseguido con esta idea, sí que ha señalado que los resultados están siendo "excelentes" y estos ingresos los están donando a la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals.

Desde que surgió la idea hasta que se puso en marcha, T3 sólo tuvo que invertir dos días y medio de trabajo gracias al desarrollo de un algoritmo que interpretara a tiempo real si los comentarios de Trump son negativos o positivos para la compañía que nombra.