Donald Trump, en su primera entrevista tras salir del hospital por el coronavirus: "Me siento fuerte, no estoy tomando medicamentos"

En su primera entrevista tras salir del hospital, Donald Trump ha querido enterrar las dudas: "Me siento realmente bien, me siento muy fuerte". El presidente de Estados Unidos, que se infectó de coronavirus, asegura que el tratamiento que ha recibido puede durarle dos o cuatro meses y que ahora no toma nada.

"No estoy tomando medicamentos desde hace unas ocho horas, o sea que estoy libre de tratamiento. Y eso me hace sentir muy bien porque no me gustan los medicamentos", ha dicho Trump. Pero no revela si ya ha dado negativo de coronavirus: "Me han hecho otra prueba. No sé qué cifras ha dado, pero me han hecho otra".

El principal experto del Covid-19 en el país le recuerda las normas de las autoridades sanitarias: "Tienen que pasar 10 días desde el comienzo de los síntomas, y confirmarse con dos PCRs negativas. No se debe trivializar esta enfermedad", ha asegurado Anthony Fauci.

Reanuda su campaña electoral

Donald Trump habla maravillas del cóctel experimental de esteroides que le administraron: "Y se lo voy a enviar a todos los que tengan este problema, y lo haremos gratis".

A pesar de que miembros de su Gobierno dijeron que su estado era delicado, él sólo reconoce que tenía fatiga y picor de garganta al ser hospitalizado: "No me sentía como debe sentirse el presidente de Estados Unidos".

Trump tiene previsto para este sábado un acto multitudinario en la Casa Blanca y reanudar el lunes su campaña electoral contra Joe Biden con un mitin en Florida, un estado clave para revalidar su mandato.

Se cancela el segundo debate

Entretanto, la Comisión de Debates Presidenciales, el órgano no partidista que organiza estos cara a cara, canceló este viernes el debate entre el presidente y el aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, que estaba previsto para el jueves 15 de octubre, por desacuerdos respecto al formato.

En un comunicado, la comisión recordó que había decidido celebrar de forma virtual el segundo cara a cara entre Trump y Biden el próximo jueves en Miami (Florida) "para proteger la salud y la seguridad de todos los involucrados", pero el presidente rechazó participar con ese formato.