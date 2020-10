Donald Trump se niega a participar en un debate virtual con Joe Biden: "No voy a perder el tiempo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado este jueves que no participará en el segundo debate con su rival demócrata, Joe Biden, si este es virtual, y su campaña ha anunciado que programará un mitin del mandatario esa misma noche.

El anuncio de Trump, en declaraciones a la cadena de televisión Fox, tuvo lugar poco después de que la Comisión para los Debates Presidenciales anunciase que el segundo cara a cara entre ambos, programado para el 15 de octubre en Miami, se celebraría de manera virtual por motivos de seguridad.

Tanto el presidente Donald Trump como un número creciente de personal de la Casa Blanca han dado positivo en coronavirus en los últimos días.

Según Trump, con su decisión la Comisión para los Debates Presidenciales "trata de proteger" al candidato demócrata. "No voy a hacer un debate virtual (...) No, no voy a perder el tiempo con un debate virtual", dijo el gobernante a la cadena de televisión conservadora.

En un comunicado poco después, el jefe de la campaña de reelección de Trump, Bill Stepien, anunció que, en lugar de participar en un debate virtual, el presidente "dará un mitin" para sus seguidores. "El presidente Trump habrá dado negativo múltiples veces para entonces, así que no tiene sentido" hacer un debate virtual, señaló Stepien.

Biden contesta: "Cambia de opinión cada segundo"

Biden reaccionó con escepticismo al anuncio de Trump, al recordar que "el presidente cambia de opinión cada segundo" y no se "sabe lo que hará" al final.

"Comentar ahora sobre eso sería irresponsable (...). Si él decide celebrar un mitin (la noche del debate), yo... yo no sé lo que haré", dijo el candidato demócrata en declaraciones a los periodistas antes de viajar a Arizona.

La campaña de Biden, que en los últimos días se ha mostrado preocupada por la seguridad del debate porque se producirá menos de dos semanas después de que Trump diese positivo, dijo que el exvicepresidente sí participaría en de manera virtual. Biden había dicho que participaría en el debate siguiendo las recomendaciones de seguridad sanitaria que dictasen los organizadores, guiándose por la opinión de los expertos en salud.

Biden "espera hablar directamente con el pueblo estadounidense y comparar su plan para unir al país y reconstruir el liderazgo fallido de Donald Trump sobre el coronavirus, que ha llevado a la sólida economía que heredó a la peor recesión desde la Gran Depresión", aseguró la campaña del candidato demócrata.

Contagiarse, "una bendición" para Trump

Donald Trump ha vuelto al despacho oval de la Casa Blanca desafiando todos los protocolos tras dar positivo en coronavirus. Asegura que ha sido "una bendición contraer el virus del covid-19 y ha prometido que todos los americanos tendrán acceso al mismo tratamiento que ha recibido él.

Trump ha vuelto al Despacho Oval sin haber superado el coronavirus lanzando el mensaje de que "fue una bendición de Dios contraer el coronavirus. Ha sido una bendición disfrazada. Quiero que todo el mundo reciba el mismo tratamiento que su presidente porque me siento genial".

Donald Trump insiste en que la vacuna contra el coronavirus estará lista antes de que acabe el año y para esa fecha Trump también quiere que los soldados estadounidenses que aún siguen en Afganistán vuelvan a casa, entre sus propuestas en la campaña electoral para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre contra Joe Biden.