Donald Trump pide perdón para remontar en las encuestas

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha entonado el mea culpa con los sondeos a la baja y después de cambiar la dirección de su equipo de campaña. En un mitin en Carolina del Norte, ha dicho que "a veces, en caliente y hablando sobre una multitud de temas, uno no escoge las palabras acertadas o dice algo equivocado. Yo he hecho esto, y lo crean o no me arrepiento de ello, particularmente cuando ha podido causar dolor personal".

Trump ha leído esta declaración punto por punto, algo inhabitual en un hombre dado a la improvisación y el exceso. El millonario parece cambiar la estrategia de insultos que mantenía desde el comienzo de su campaña por miedo a las encuestas. Trump esconde, por el momento, el verbo explosivo que le ha hecho famoso, aunque ya ha avisado de que seguirá contando su verdad a los estadounidenses.

La nueva etapa llega a 80 días de las elecciones presidenciales y con su rival demócrata, Hillary Clinton, ganando en las encuestas. El magnate ha renovado también su equipo de campaña. Ha tenido que apartar al hombre que nombró hace dos meses, después de que la prensa le acusara de corrupción.

Pero el nuevo fichaje parece alejarlo de la moderación que le exigen las encuestas y la cúpula republicana. El candidato ha contratado a Steve Bannon, dueño de un sitio web muy conservador y famoso por sus controvertidas opiniones.