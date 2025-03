El reto al que se enfrenta Europa con las tierras raras: "Estamos construyendo una transición ecológica con pies de barro"

Ni son tierras, ni son raras. A la palestra de la geopolítica ha saltado en las últimas semanas una herramienta poco conocida, pero muy valorada. El tenso encuentro entre Zelenski y Donald Trump ha tenido consecuencias. La primera fue la suspensión de negociaciones sobre el acuerdo por el que Washington se comprometía a mantener la ayuda a Kiev a cambio de su acceso a las tierras raras del país. La segunda pasa por la suspensión de la ayuda militar estadounidense a Ucrania.

Pero, ¿de qué estamos hablando? En la encuesta de WhatsApp de la Newsletter de la semana pasada, decidisteis que profundizásemos en las tierras raras y vamos a hacerlo de la mano de Jorge Méndez Ramos, profesor de tierras raras en la Universidad de La Laguna.

Las tierras raras son una serie de elementos químicos con propiedades similares entre sí. Una de sus peculiaridades es que son escasos en la corteza terrestre. Méndez profundiza más en la explicación: "Las tierras raras son elementos químicos que están dispersos por toda la superficie de la tierra, lo que pasa es que a bajas concentraciones. Unas concentraciones de esos elementos químicos en los minerales está en torno a 100 gramos por tonelada, es como decir, una lata de sardinas dentro de una tonelada de roca. Eso no es viable explotarlo económicamente, ni medioambientalmente. Lo que pasa es que hay sitios en la tierra donde se concentran más, estamos hablando no solo de gramos sino de kilos de 10, 20, 30 kilos por tonelada, como en China, que domina el mercado y explota 60 kilos por tonelada. La palabra rara viene porque cuando se descubrieron a finales del S.XVIII eran muy difíciles de separar de otros minerales, pero hoy en día de raros no tienen nada, los tocamos todos los días, desde la pantalla de móvil, de la tablet... toda la industria digital, las energías renovables, todos los molinos eólicos, los coches eléctricos, todos llevan en su corazón un imán que los hace funcionar y ese imán no existiría sin las propiedades magnéticas de las tierras raras. Las tierras raras tienen dos propiedades extraordinarias: el magnetismo y la luminiscencia. Lo que hace posible internet lo hace posible una tierra rara. Solo por eso dominarían el mundo, porque dominan las telecomunicaciones, la fibra óptica, y como decía antes el corazón de todas las energías renovables. También se les conoce como las vitaminas de la industria".

Las tierras raras están en concentraciones muy bajas, "es como decir, una lata de sardinas dentro de una tonelada de roca"

Lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio, lutecio, escandio e itrio. Así leídos probablemente estos elementos químicos no nos digan nada, pero detrás de estos símbolos de la tabla periódica está la pantalla táctil de tu móvil, componentes de tu coche eléctrico, aparatos usados en medicina, fluorescentes... renunciar a estos minerales sería como de golpe y porrazo retroceder a la década de los 60. Se les considera el oro verde.

El pódium de las tierras raras

Los depósitos de tierras raras pueden encontrarse repartidos por toda la superficie terrestre, pero el monopolio lo tiene, al menos hasta el momento de forma incontestable, China. En esta reorganización de las dependencias, primero del gas ruso, ahora de China, por estos minerales, Estados Unidos parece no estar dispuesto a dar la partida por perdida. Eso sí, Méndez insiste en que hay que diferenciar reservas de explotación. Según el American Geosciences Institute, en 1993, China manejaba el 38% de la producción mundial de tierras raras, porcentaje que se incrementó al 97% en 2011. Estas sustancias son cada vez más imprescindibles para la economía global y de su importancia.

"Una cosa son las reservas, que ahora mismo el ranking está claro que está dominado por China. China tiene reservas y produce a mucha distancia del resto. Pero hay más países que dominan la lista de reservas. Podemos hablar de Australia que tiene un yacimiento con una concentración elevadísima, después iría EE.UU. Madagascar, Groenlandia"... y precisamente explicación aparte merece Groenlandia.

Si de Groenlandia hablamos, cabe recordar una de las primeras cosas que dijo Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca. El actual presidente de los EE. UU. no descartó recurrir al Ejército para controlar el territorio ártico dependiente de Dinamarca.

Groenlandia ha sido históricamente un territorio de interés estratégico tanto por su magnitud como por su ubicación, a medio camino entre los océanos Atlántico y Ártico. El progresivo deshielo del Ártico y la consiguiente apertura de nuevas rutas de navegación acrecientan el interés económico y político en esta zona, rica además en recursos naturales como el petróleo y el gas y también en minerales raros. Groenlandia es una importante fuente de reservas, pero no está presente en el listado de producción.

"España y Europa deberían saber lo que tiene y después con esa carta negociar, porque si no estamos vendidos"

Y, ¿qué ocurre en Ucrania? El profesor advierte: "Ucrania no es que tenga tierras raras, lo que tiene son metales estratégicos como el titanio, el hierro... El interés de Ucrania no es solo por las tierras raras, que puede haberlas también, pero también por metales estratégicos. No te podría decir que Ucrania sea la nueva China de tierras raras, para nada, para nada. En España tenemos potenciales reservas, pero que tampoco se han investigado con profundidad, en Ciudad Real, en Galicia y en Canarias".

Y hay un dato que resulta clave para entender el nivel de dependencia de Europa hacia China por culpa de estos minerales. Europa importa el 100% de las tierras raras que necesita. De ahí que Jorge Méndez insista en que "para reducir la dependencia, primero hay que investigar y después decidir". Y añade: "En este tablero geopolítico, la información es poder. Saber lo que tienes te permite negociar con terceros sin que lo tengas que explotar, por eso yo creo que España y Europa deberían saber lo que tiene y después con esa carta negociar, porque si no estamos vendidos y nunca podremos romper esa dependencia".

¿Se puede reciclar el oro verde?

Como ya hemos dicho, la mayoría de estos elementos son difíciles de encontrar en grandes concentraciones y su proceso de extracción y refino es complicado. Además, el oro verde tiene implicaciones medioambientales, ya que estos procesos generan gran cantidad de residuos. Encontrar yacimientos de tierras raras no es el problema, sino que los mismos pueden no ser explotables fácilmente o puede estar prohibida su extracción al estar cerca de áreas protegidas, como es el caso de Groenlandia.

Las cifras hablan por sí solas. En 2021, Science News publicó que se extrajeron 280.000 toneladas métricas de tierras raras, unas 32 veces más que a mitad de 1950, y se calcula que para 2040 harán falta siete veces más. Se trata de un monstruo de las galletas difícil de saciar. Sobre la mesa hay iniciativas que pasan por dejar de usar estos materiales. De hecho, Tesla anunció en 2023 que su próxima generación de motores no incluiría tierras raras. Otra de las vías sería el reciclaje, pero al preguntar a nuestro experto por ello nos contesta de forma clara: "Vamos a reciclar, pero vamos a ponerle números a eso. El reciclado de tierras raras, las vitaminas de la industria, cuesta muchísima energía y dinero y la cantidad de tierras raras que vas a sacar todos los expertos apuntan que no es la solución. El desafío que tenemos por delante no se va a cubrir con reciclaje de tierras raras. Necesitamos diversificación e investigación", insiste Méndez, para concluir apuntando: "Estamos construyendo una transición ecológica con pies de barro".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com