Donald Trump amenaza a Hamás: "Si todos los rehenes no son devueltos antes del sábado se va a desatar el infierno"

Es la última amenaza de Donald Trump. Asegura que desatará el "infierno" en la Franja de Gaza y pide a Israel que cancele el acuerdo de alto el fuego alcanzado con Hamás si éste no libera a "todos" los rehenes antes del próximo sábado, 15 de febrero.

"En lo que a mí respecta, si todos los rehenes no son devueltos antes del sábado a las 12 en punto, creo que es un momento apropiado, yo diría, (...) y que estalle el infierno", ha señalado en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca. "Yo diría que deberían ser devueltos a las 12 del sábado, y si no se devuelven, todos, no a cuentagotas, no a dos, uno, tres, cuatro y dos. Sábado a las 12 en punto, y después de eso, yo diría, se va a desatar el infierno", ha insistido.

Al ser preguntado sobre las posibles consecuencias de su expresión sobre el "infierno", el presidente ha afirmado que "ustedes lo descubrirán, y ellos lo descubrirán". "Hamas descubrirá lo que quiero decir", ha agregado.

Aranceles al acero y aluminio

Los aranceles de Donald Trump al acero y al aluminio ya son una realidad. El presidente de Estados Unidos ha firmado esta madrugada en el despacho oval el decreto que grava impuestos del 25% a ambos productos y advierte que sus decisiones en política comercial no han hecho más que empezar: "Esto es el comienzo para volver a hacer rico a Estados Unidos". Además, ha eliminado las pajitas de papel y ha avanzado cuáles van a ser sus próximos objetivos: coches, microchips, medicamentos y productos farmacéuticos.

Trump confía en que se abre una nueva era: "Nuestro país necesita que el acero y el aluminio se fabriquen en Estados Unidos y no en tierras extranjeras". Una medida que justifica "para proteger el futuro de nuestro país" y ha añadido: "Necesitamos crear un resurgimiento de la industria y de la producción estadounidenses como no se ha visto en muchas décadas". El secretario de Comercio, Howard Lutnick, se ha mostrado igual de exultante que Trump y ha asegurado que crearán más de cien mil puestos de trabajo.

Adiós a las pajitas de papel

El acero y el aluminio se han llevado todos los focos, pero no han sido los únicos protagonistas. "Volveremos a las pajitas de plástico. Estas cosas no funcionan. Me han pasado muchas veces y, en ocasiones, se rompen. Si algo está caliente, no duran mucho. Son cuestión de minutos, a veces de segundos. Es una situación ridícula". Adiós a las pajitas de papel.

Con estas palabras, acompañado de la firma del decreto, el presidente estadounidense ha oficializado el regreso de las pajitas de plástico. Trump, fiel a su estilo, ha bromeado con el impacto ambiental que puede provocar esta medida y ha desatado las risas de los presentes en el despacho oval: "No creo que los plásticos afecten mucho a los tiburones mientras se abren paso a mordiscos en el océano".

Coches, chips y medicamentos, en el foco

Lo que ha dejado claro Trump es que no va a frenar. Ya ha puesto nombre a los asuntos que marcarán su agenda comercial: "Hablaremos de otros temas como los coches. También de medicamentos y productos farmacéuticos y microchips". Sobre todo, ha incidido en los vehículos: "Los automóviles serán un tema muy importante".

