El plan de Donald Trump para la reconstrucción de Gaza: "Estoy comprometido a comprarla y poseerla"

Además de anunciar los aranceles, Donald Trump insiste en que está avanzando en las conversaciones con Putin. De hecho, esta misma semana tiene previsto ver a Zelenski en la Casa Blanca y, además, hablará por teléfono con el mandatario ruso, Vladímir Putin, en un intento de poner fin a la guerra en Ucrania. Pero lo más comprometido, es que sube un escalón con Gaza y dice que la quiere comprar, sin hablar del futuro de los palestinos.

Ahora bien, en cuanto a su plan para reconstruir Gaza introduce un matiz. Él la va a comprar para que la reconstruyan otros: "Estoy comprometido a comprar y poseer Gaza. En cuanto a la reconstrucción, podemos dársela a otros estados de Oriente Medio para que la hagan".

Sobre la reunión con Zelenski

"Probablemente me reuniré con el presidente Zelenski la próxima semana y también hablaré con el presidente Putin. Me gustaría que esa guerra terminara", dijo en declaraciones a la prensa en el Despacho Oval, donde se reunió con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba. La última reunión entre Trump y Zelenski se dio en diciembre en París. Fue en un encuentro a tres por el mandatario francés, Emmanuel Macron. Trump aún no había tomado posesión del cargo, pero ejercía como presidente electo tras ganar los comicios unas semanas antes a la demócrata Kamala Harris.

Con Putin

En cuanto a Putin, aseguró que ambos han tenido "siempre una buena relación". "Putin y yo siempre hemos mantenido una buena relación. Por eso es tan triste que esto (la guerra) haya sucedido. Esto nunca habría ocurrido si yo hubiera sido presidente", dijo el mandatario estadounidense.

"Tantas personas muertas y tantas ciudades destruidas. Hablamos de Gaza, pero miremos Ucrania. Muchas de esas ciudades son simples escombros. Es tan triste, nunca debió haber sucedido. Todas esas hermosas cúpulas doradas, pero lo más importante, todas esas hermosas personas muertas. Nunca debió haber pasado", añadió.

Trump descarta que su plan contemple el retorno de los palestinos que abandonen Gaza

De esta manera, descartaba que los palestinos que abandonen la Franja de Gaza dentro de su supuesto plan para hacerse con el control de la zona puedan regresar. Ha dicho que estarán en un lugar "permanente" que será "mucho mejor". "Construiremos preciosas comunidades para 1,9 millones de personas", ha dicho el magnate, durante una entrevista en 'Fox News' en la que defendía una vez más un plan que, entre otras cosas, plantea un desarrollo inmobiliario de Gaza tras año y medio de ofensiva militar israelí.

