¿Quién es József Szájer el eurodiputado homófobo húngaro que participó en una orgía gay con drogas y alcohol en Bruselas?

József Szájer es un eurodiputado húngaro del partido ultraconservador Fidesz, el del primer ministro de Hungría Viktor Orban, y su nombre ha saltado a la palestra por ser uno de los participantes en una orgía en Bruselas donde 25 hombres han sido sancionados por no cumplir ninguna de las normas frente a la pandemia del coronavirus.

En Bélgica, debido a la pandemia del coronavirus, hay toque de queda, están limitadas las reuniones sociales y bares y restaurantes están cerrados por lo que la orgía en la que participó el eurodiputado József Szájer incumplía varias de las restricciones.

József Szájer tiene 59 años y está casado con una jueza del Tribunal Constitucional de Hungría, Tünde Handó, con quien tiene una hija. Antes de que saltase la noticia dimitió repentinamente.

Tras entrar en política en 1992 y haber ocupado el puesto de líder parlamentario del partido, entre otros, el político y jurista ejerció como eurodiputado desde 2004, siembre dentro del grupo del Partido Popular Europeo.

Fue también uno de los redactores de la nueva Constitución de 2011 que definía el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, vetando así el matrimonio homosexual.

Los agentes abrieron expediente a Szájer por "violar la legislación sobre narcóticos", un procedimiento que está abierto pero que sólo podrá continuar si las autoridades competentes levantan la inmunidad parlamentaria al diputado implicado.

"Estaba presente. Cuando la Policía me preguntó mi identidad, como no tenía conmigo mi documentación, declaré que era un miembro del Parlamento Europeo" confirmó József Szájer a través de un comunicado.

Sobre el consumo o no de drogas el político húngaro aclara: "No usé drogas. Ofrecí a la policía que me hicieran un test inmediatamente y no lo hicieron. Según la policía, encontraron una pastilla de éxtasis, pero no es mía y no sé quién o cómo la colocó".

La Fiscalía de Bruselas precisó en un comunicado que los agentes se personaron en un apartamento, y no en un bar, de la calle Rue des Pierre, en el centro de la capital belga, tras haber sido alertados por vecinos que se quejaron del ruido. También ha transcendido que en la fiesta sexual había drogas y alcohol.

Un transeúnte informó a la policía de que había visto a "un hombre huir por una tubería de desagüe" y el testigo logró identificarle. "Las manos del hombre estaban ensangrentadas. Es posible que haya resultado herido mientras huía. Se encontraron narcóticos en su mochila. El hombre no pudo presentar ningún documento de identidad. Fue acompañado a su lugar de residencia, donde se identificó como S.J. (1961) mediante pasaporte diplomático", informó fiscalía.