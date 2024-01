Una diputada australiana denuncia modificación sexista de sus fotos

La diputada australiana, Georgie Purcell, la más joven del parlamento australiano, ha denunciado en sus redes sociales la manipulación sexista que la cadenaNine News ha hecho con unas imágenes suyas. Purcell ha recuperado la foto original y la ha contrastado con la que ha aparecido en las noticias del canal. Se puede apreciar que han agrandado su pecho y también han modificado su vestido, ahora convertido en una falda y un top. De este modo, enseña una pequeña parte de su abdomen, sin duda, editado porque, según explica la diputada, lo tiene tatuado.

No es la primera vez que Georgie Purcell denuncia la "constantesexualización y cosificación" al que se enfrentan las mujeres en la política australiana."Lo que me ha pasado en las últimas 24 horas es algo que nunca jamás le pasaría a un político hombre" ha manifestado a varios medios de comunicación que recogen la noticia.

Las disculpas de la cadena

La cadena de televisión ya se ha disculpado, dice que se trata de un "error gráfico" y lo atribuye a la “automatización mediante Photoshop”

El jefe de Nine News Melbourne, Hugh Nailon, ha explicado en un comunicado que se ha utilizado una herramienta de Inteligencia Artificial para ampliar , "es una práctica común, la imagen fue redimensionada para ajustarse a nuestras especificaciones. Durante ese proceso, la automatización de Photoshop creó una imagen que no era consistente con la original" y esto "no cumple con los altos estándares editoriales que tenemos".

La explicación no ha convencido a la diputada que insiste en que si fue un accidente, le preocupa la amenaza de la IA para la mujeres con exposición pública y se pregunta como es que los redactores y editores no se dieron cuenta de que su vestimenta había sido "sexualizada"."No es una persona cualquiera en Internet. Es una organización con mucho personal y muchos recursos que, francamente, deberían saber más" se lamenta.

Los argumentos de la cadena australiana tampoco han gustado a Adobe, la empresa de Photoshop. Un portavoz de la compañía asegura que "cualquier cambio en esta imagen habría requerido intervención y aprobación humana".

Tatuajes y forma de vestir

Georgie Purcell, de 31 años, miembro del Partido de Justicia Animal, ha sido criticada en varias ocasiones por sus tatuajes y por su "atrevida" forma de vestir en sede parlamentaria. En esta ocasión está recibiendo muchos apoyos, entre ellos el de la primera ministra, Jacinta Allan, quien ha afirmado que no es una forma adecucada de tratar a Purcell: "Me preocuparía mucho saber que eso ha sucedido porque esa no es forma de representar a ninguna mujer y mucho menos a una mujer que ocupa un cargo público, pensemos en la imagen que esto transmite especialmente a las mujeres jóvenes".