Condenado a 25 años de cárcel un exentrenador del Real Ávila cadete por agresiones sexuales a dos menores

El acusado contactó con las víctimas, entonces de 14 años, a través de Instagram. Reconoció "íntegramente" todo lo que se le imputaba.

Audiencia Provincial de &Aacute;vila

Audiencia Provincial de Ávila Wikipedia Commons Zarateman

Luis F. Castillo
Publicado:

La Audiencia Provincial de Ávila ha condenado a 25 años de prisión a un exentrenador del Real Ávila cadete, de 56 años, por dos delitos continuados de agresiones sexuales a dos menores de 16 años.

Además, deberá indemnizar con 70.000 euros a cada víctima, en una sentencia que también responsabiliza de manera civil subsidiaria al club y a Generali Seguros.

"Autor criminalmente responsable"

El fallo, conocido casi diez meses después del juicio, considera al procesado "autor criminalmente responsable" de los hechos. Durante la vista oral, que se redujo a una sola sesión, el acusado, con iniciales M.A.S.P.E., reconoció "íntegramente" todo lo que se le imputaba y admitió el escrito de acusación.

La Fiscalía solicitaba 22 años y 2 días de prisión, mientras que la acusación particular pedía 25 años; la defensa reclamaba una pena máxima de 18 años y 2 días aplicando la legislación más favorable.

El acusado contactó con las víctimas, entonces de 14 años, a través de Instagram, haciéndose pasar por una mujer que las amenazaba con difundir mensajes y videollamadas de contenido sexual.

Según la acusación particular, estos hechos han provocado un "grave daño para la formación, salud y estado psicológico y emocional de los menores", con consecuencias en su rendimiento escolar, sus relaciones familiares, el abandono de amistades y la práctica del fútbol.

Arrepentimiento

Al ser preguntado por su letrado durante el juicio, el acusado afirmó sentirse "por supuesto" arrepentido y se mostró dispuesto a someterse a terapias mientras permanezca en prisión.

En cualquier caso, no podrá acercarse a menos de 500 metros de las víctimas ni comunicarse con ellas durante un plazo de diez años superior a la pena de cárcel.

Además, la sentencia incluye diez años de libertad vigilada tras su salida y otros diez de inhabilitación para cualquier profesión con contacto directo y regular con menores.

La resolución no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Ávila.

