Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Viñeta gráfica

Balance del conflicto israelí-palestino por parte de Hamás, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto-Hervás

La guerra se encuentra en un punto de inflexión entre activar el alto el fuego y que algún bando incumpla el acuerdo.

Vi&ntilde;eta gr&aacute;fica

Viñeta gráficaAntena3 Noticias

Publicidad

Adrián Ballesteros
Publicado:

El conflicto entre Israel y Hamás parece que llega a su fin, algo que esta más cerca que nunca desde que Israel mandó una ofensiva a la Franja el 7 de octubre de 2023, comenzando así el conflicto territorial. Un fin que por el momento se tambalea con diversas rupturas del alto el fuego, por lo que el pueblo palestino lo celebraba como una vitoria que aún no esta segura. Ahora es el momento de hacer balance de esta situación y evitar que vuelva a suceder.

Ante esta situación y desde un enfoque cómico, nuestro compañero de Antena 3 Noticias Alfredo Boto Hervás ha plasmado en la viñeta gráfica semanal la conclusión de Hamás ante el fin de la Guerra. En ella dos soldados de la organización criminal aparecen conversando sobre lo que ha provocado la ofensiva de Israel, realizada el 7 de Octubre de 2023. Uno de ellos comentaba "el balance es más de 67.000 palestinos muertos, destrucción total de la Franja, peligro de expulsión de toda la pobalción...mientras tanto, hambrunas epidemias...", a lo que el otro hombre le contesta dando una conclusión "¡todo un éxito!...¡los de Hamás debemos seguir gobernando en la Franja!".

Situación entre Israel y Hamás

Los últimos acontecimientos del conflicto son complejos, ya que Hamás decidió romper el alto el fuego atacando a algunos civiles palestinos, esto según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El cual aseguraba tener "informes creíbles" que indican esta ruptura del acuerdo. A lo que Hamás reacciona comentando que es mentira y que se trata de un grupo militar financiado por Israel.

Israel por su parte no se queda parado y lanza otra ofensiva que provoca la muerte de 22 civiles en la Franja. Un enfado que duró poco ya que después del ataque el Gobierno israelí lanzó un comunicado en el que determinaba que se volvía a instaura el alto el fuego. Un comunicado avalado por el "mediador" del conflicto, Donald Trump.

Por lo tanto nos encontramos en un momento de incertidumbre en el que no sabemos si el conflicto se quedará aquí o continuara próximamente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Mueren 22 personas tras los ataques aéreos del Ejército israelí y Netanyahu suspende la ayuda humanitaria en Gaza

Mueren 22 personas tras los ataques aéreos del Ejército israelí y Netanyahu suspende la ayuda humanitaria en Gaza

Publicidad

Mundo

Imagen facilitada de la diadema la emperatriz Eugenia

Última hora del robo al Museo del Louvre: qué joyas han robado, cómo está yendo la investigación y reacciones

Viñeta gráfica

Balance del conflicto israelí-palestino por parte de Hamás, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto-Hervás

Cordón policial en el Museo del Louvre

Grandes fallos en el mecanismo de seguridad, infraestructura obsoleta... así se explican los 7 minutos que han arrasado el Louvre

Imagen de la influencer británica Amy Leonard
Influencer

Muere la influencer británica Amy Leonard a los 20 años tras inhalar "gas de la risa"

Un robo por encargo, una de las hipótesis sobre el robo en el Louvre
Robo Louvre

Un robo por encargo, primera hipótesis de este golpe en el Louvre: la policía sigue buscando a los ladrones

Imagen facilitada del juego formado por una diadema de la reina María Amelia y de la reina Hortensia, un collar del conjunto de zafiro de las mismas reinas y un pendiente de ese mismo conjunto.
Botín

Robo en el museo del Louvre: El valor incalculable de las nueve joyas hurtadas

El ya considerado "robo del siglo" cuenta con un botín de nueve piezas únicas de la historia de Francia, todas de la colección de Napoleón III y la Emperatriz Eugenia de Montijo.

Accidente de avión.
Accidente aéreo

Un avión de carga se sale de la pista al aterrizar en Hong Kong y deja al menos 2 muertos

El avión se salió de la pista chocando contra el vehículo patrulla y dejando dos muertos antes de terminar en el mar.

Montacargas robo Louvre

Así sucedió el impactante robo en el museo del Louvre: 7 minutos y una grúa sospechosa

Donald Trump en imagen de archivo

Trump confirma que el alto el fuego en Gaza está en vigor, pese a algunos ataques "intermitentes"

Rodrigo Paz Pereira

El centrista Rodrigo Paz, nuevo presidente de Bolivia tras ganar la segunda vuelta de las elecciones

Publicidad