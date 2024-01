Detenidos cerca de 80 agricultores franceses por asaltar el mercado mayorista más grande de Europa

Los agricultores franceses intensifican sus protestas. En París, la gendarmería francesa ha tenido que cortar el paso de los tractores a unos 20 kilómetros de la ciudad durante todo este miércoles para tratar de evitar que los agricultores cerrasen los accesos del mercado internacional de Rungis, el mercado mayorista más grande de Europa.

Ese centro de logística, que con sus productos abastece a 18 millones de personas, es una línea roja que el Elíseo advirtió a los agricultores que no debían cruzar. Esta tarde, tras horas de cerco, han logrado colarse e irrumpir en las instalaciones del mercado. No han conseguido entrar con los tractores, pero sí a pie, provocando algunos destrozos. Por este motivo, las autoridades ha detenido a cerca de 80 personas. Todos ellos siguen bajo custodia policial.

Bruno le Maire, ministro de Economía, defiende que "Francia no puede ni debe ser bloqueada", aunque entiende "la ira y el sufrimiento de los agricultores". Pero las palabras del Gobierno no convencen a los agricultores franceses, que mantienen su amenaza de bloquear este mercado de alimentos, uno de los más grandes del mundo. "Estamos unidos y no vamos a abandonar los bloqueos hasta que consigamos respuestas a nuestras peticiones", ha comentado un agricultor.

"Si no podemos llegar a París, iremos a Bruselas", ha comentado otro. A la espera de la cumbre de líderes de mañana, la Comisión Europea ha propuesto derogar temporalmente la exigencia de dejar un porcentaje de tierra cada año en barbecho. También la exención de aranceles a las importaciones agrícolas de Ucrania y Moldavia. Concesiones al campo ante unas protestas agrícolas que se multiplican en Alemania, Bélgica, Portugal, Italia o Grecia.

Ya van dos semanas de protestas y la tensión no ha hecho más que aumentar, aunque los líderes sindicales mayoritarios han reiterado su mensaje a mantener la calma y evitar todo tipo de acciones violentas para que sus denuncias sean tenidas en cuenta. Según una encuesta publicada por el canal BFMTV casi el 80% de la población francesa apoya estas demandas del sector agrícola.