VÍDEO: camioneros franceses asaltan la mercancía de un español y derraman litros de vino al ritmo de la marsellesa

Siguen los ataques a manos de los agricultores franceses. Los camioneros españoles están viviendo un auténtico infierno mientras cumplen con su trabajo.

El último testimonio que se conoce es el de Manuel, una de las víctimas de las protestas de los franceses. Decenas de personas se abalanzaron sobre su camión y derramaron todo el vino que cargaba. Su compañero Antonio lo grabó todo desde atrás. En las imágenes que capturó se puede ver cómo los agricultores galos cantan la marsellesa mientras derraman el vino de ese camión, que viajaba por Francia camino de Alemania.

Litros y litros de vino español terminaron en la carretera ante la pasividad de las autoridades francesas, según ha explicado Manuel, que asegura que se sintió "totalmente desprotegido". Pocos minutos antes del incidente, la Policía le había desviado. "Me vino un oficial de la Gendarmería Francesa y me obligó a abrir la puerta de la derecha, se subió y me metió en la boca del lobo", ha explicado.

"Allí me estaban esperando unas 40 o 50 personas y me obligaron a abrir la cisterna", ha continuado. "Es increíble que la Policía me lleve a la boca del lobo. No tengo palabras para describirlo. No pensaba nunca que me podía pasar esto", ha lamentado.

Denuncian que todo ocurre con el consentimiento de las autoridades francesas. "Tienes a la Policía que la tienen de su parte", ha asegurado.

Según ha declarado, sienten impotencia y humillación: "Sientes una impotencia muy grande porque no sabes lo que te va a pasar...". "Estamos al borde de que nos de un infarto. Somos conductores, tenemos familia", ha zanjado.

París, bloqueada

Aumenta la tensión en el camino hacia París. En el tercer día de protestas, miles de tractores siguen bloqueando los accesos a la capital. Varios agricultores franceses se han enfrentado esta mañana a los policías, saltándose los controles. Los agentes han detenido a 18 de ellos cuando intentaban acceder al principal mercado de abastos de la ciudad.

Para responder a los agricultores, el presidente Macron ha pedido este miércoles que "parte" de los fondos europeos a Ucrania se destinen a ayudas para ese sector.