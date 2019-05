Declaran al koala "funcionalmente" extinguido en Australia

Australia está perdiendo uno de sus míticos iconos: los koalas. El hábitat en el que viven estos animales lleva años sufriendo una grave amenaza, hasta el punto de que estos animales podrían estar "funcionalmente extintos", según un comunicado emitido por la Australian Koala Foundation (AKF).

La destrucción de los hábitats del koala, la caza masiva y la desaparición de su principal fuente de abastecimiento como son los eucaliptos, se consideran las tres principales amenazas para la supervivencia de estos animales.

La Asociación asegura que ya han desaparecido alrededor de 41 koalas. Y que solo quedan 80.000 ejemplares de esta especie en Australia. Esta cifra representa el 1% de los ochos millones que fueron abatidos entre 1890 y 1927, según informa AKF en Ngenespanol.com.

La Autralia Koala Foundation ha enviado cartas a Scott Morrison y Bill Shorten, primer ministro de Australia, y líder de la oposición, respectivamente, con el objetivo de luchar contra esta situación y solicitar su colaboración, pero no ha obtenido respuesta. Además, la presidente de AFK, Deborah Tabart ha pedido al futuro primer ministro que ponga en marcha un programa para proteger al koala.

"Sé que el público australiano está concienciado de la necesidad de proteger a los koalas y está cansado de encontrar koalas muertos en las carreteras", asegura la presidenta de la asociación, que reivindica que Australia no puede perder este icono.

Extinción funcional

La extinción funcional consiste en la reducción de la especia, en esta caso, de los koalas, hasta el punto que aunque la especie esté todavía presente, ya no interacciona con otras especies. Esto implica que no hay individuos capaces de reproducirse o que las crías no serán capaces de sostenerse.

También te puede interesar...

Estados Unidos podría decidir con una fórmula matemática qué especies deberían extinguirse y cuáles salvarse

El panda gigante y el lince ibérico salen de la lista de especies en peligro de extinción

Este es el 'top 10' de las nuevas especies del reino animal y vegetal, entre ellas un gusano churro o una planta que sangra