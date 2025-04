Daniel Noboa, reelegido presidente de Ecuador: "No queda ninguna duda de quién es el ganador"

Daniel Noboa, actual presidente de Ecuador, ha sido reelegido este domingo en las elecciones presidenciales con el 55,85% de los votos frente al 44,15% de los logrados por la líder del Movimiento Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, quien ha asegurado no reconocer esos resultados y solicitando un recuento de los mismos. El Consejo Nacional Electoral (CNE) certificaba el triunfo de Noboa con "más del 90 por ciento" de las actas escrutadas, explicando que "se marca una tendencia irreversible en los resultados de la segunda vuelta".

"La autoridad electoral considera que el binomio ganador corresponde a la lista de Acción Democrática Nacional (ADN), conformado por Daniel Noboa Azín y María José Pinto", anunciaba Diana Atamaint, presidenta del CNE.

Daniel Noboa se convierte en el segundo presidente de Ecaudor en lograr la reelección desde la vuelta de la democracia al país y tilda su victoria de "histórica", asegurando que "no queda ninguna duda de quién es el ganador".

Noboa: "Ecuador quiere ser diferente, el Ecuador no quiere regresar al pasado"

"El Ecuador está cambiando. El Ecuador ya escogió un camino diferente. Y ese camino va a hacer que nuestros hijos vivan mejor que nosotros. Va a hacer que las futuras generaciones tengan una vida más digna, más justa y más transparente", señaló Noboa tras su victoria.

"Ecuador quiere ser diferente, el Ecuador no quiere regresar al pasado, el Ecuador quiere caminar hacia adelante", afirmó Noboa, reelegido para los próximos cuatro años (2025 - 2029).

Luisa González habla de fraude electoral: "No reconocemos los resultados"

La polémica llega porque la candidata Luisa González no reconoce los resultados y asegura que se trata "del fraude más grande de la historia de Ecuador".

"Me niego a creer que exista un pueblo que prefiera la mentira antes que la verdad, la violencia antes que la paz y la unidad", ha expresado ante sus simpatizantes.

"No reconocemos los resultados. Es el peor y más grotesco fraude electoral de la historia. Por eso, todo el pueblo que se ha unido en contra de la violencia, de la mentira, vamos a pedir el reconteo y que se abran las urnas", denunció la candidata progresista y líder del Movimiento Revolución Ciudadana (RC).

"Hoy más que nunca tenemos que estar vigilantes de qué hace el que se dice presidente de la República, porque el apoyo popular y del pueblo no lo tiene. Porque están haciendo fraude, el más grotesco fraude, y lo denuncio públicamente", denunció Luisa González, quien indicó que Ecuador "no puede seguir gobernado de mano de quien es incapaz de conducir el país hacia la paz, la no violencia, el desarrollo; quien solo sabe hacer negocios para su familia, perseguir y odiar al pueblo ecuatoriano".

