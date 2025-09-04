¿Por qué el funicular de Lisboa descarriló y chocó contra un edificio?

Trágico accidente en Lisboa (Portugal) después de que el funicular de Gloria chocase contra un edificio. Hay 15 muertos y más de 20 heridos, entre ellos, dos españoles, según confirma el Ministerio de Exteriores.

"El Consulado de España en Lisboa está en permanente contacto con las autoridades portuguesas" y por el momento se descarta que haya alguna víctima mortal de nacionalidad española, dijeron las fuentes a EFE.

El funicular es una de las grandes atracciones de la ciudad y atrae a muchos turistas que deciden subirse a él en pleno centro histórico de la capital porque conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto.

La noche ha sido larga allí: con linternas y cámara de fotos el equipo de forenses recopila pruebas para la investigación. De momento, lo que se sabe es que un cable de seguridad se partió y el funicular perdió la tracción, descarriló y se estrelló contra un edificio.

La empresa encargada del mantenimiento asegura en un comunicado que se han cumplido todos los protocolos de manutención en el Ascensor de Gloria (Elevador da Glória).

"Fueron realizados y respetados" todos los protocolos, tanto el de manutención general (es cada cuatro años y pasó la última revisión en 2022) y el de reparación intercalada (que se lleva a cabo cada dos años y que se produjo en 2024), afirma la compañía. También destaca que se cumplieron "de forma escrupulosa los programas de manutención mensual, semanal y la inspección diaria".

La empresa ha abierto "de inmediato" una investigación junto con las autoridades para averiguar las causas de este accidente de funicular inaugurado en 1885. La Fiscalía de Portugal también abrirá una investigación.

Portugal decreta tres días de luto

Es tan famoso el funicular de Gloria que los mensajes de apoyo llegan de todas partes. El presidente del Consejo Europeo, el portugués Antonio Costa, mostró este jueves sus condolencias. También la representante de Asuntos Exteriores de la UE.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, asegura estar "consternado" con la tragedia mortal del país vecino y expresa su "cariño y solidaridad con las familias de las víctimas y con el pueblo portugués en este difícil momento".

"Consternado por el terrible accidente del funicular de Glória en Lisboa. Todo nuestro cariño y solidaridad con las familias de las víctimas y con el pueblo portugués en este difícil momento. Y nuestros deseos de pronta recuperación a las personas heridas".

El Gobierno de Portugal ha decretado un día de luto nacional por la tragedia que se ha cobrado la vida de varias personas.

