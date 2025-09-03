Un tiburón ataca a un niño de 8 años cuando practicaba snorkel

Un niño de ocho años resultó gravemente herido tras ser atacado por un tiburón cuando practicaba snorkel cerca de Cayo Largo, en Florida, en Estados Unidos. El suceso ocurrió el lunes alrededor de las 15:30 horas de la tarde, (21:30 hora española), cuando el menor se encontraba en un arrecife acompañado de su padre y de su hermano practicando snorkel, según ha informado la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe en un comunicado a través de su cuenta de Facebook.

Los servicios de emergencias han detallado que el niño presentaba "una pérdida de sangre considerable" y heridas graves en la pierna izquierda. Para poder frenar la hemorragia provocada por el mordisco del animal, se le aplicaron dos torniquetes y un vendaje compresivo. Posteriormente, fue trasladado en barco hasta la orilla y, desde allí, evacuado en helicóptero al Hospital Jackson Memorial de Miami, donde tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica, según ha confirmado el Departamento de Bomberos de Cayo Largo en un comunicado.

Este miércoles, las autoridades han confirmado que los médicos han logrado salvarle la pierna. "El paciente está estable tras la operación", ha señalado la oficina del Sheriff en declaraciones al diario 'Miami Herald'.

Ataques de tiburón en Florida

Florida es el estado con mayor número de ataques de tiburones que no son provocados en Estados Unidos. Entre 1882 y 2021 se han registrado más de 900 incidentes de este tipo, aunque solo 21 han tenido lugar en el condado de Monroe, donde se produjo también el último ataque, según recogen los datos del Archivo Internacional de Ataques de Tiburones del Museo de Historia Natural de Florida.

