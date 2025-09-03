Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Florida

Un tiburón ataca a un niño de 8 años cuando practicaba snorkel

El menor fue atacado mientras hacía snorkel en Cayo Largo y tuvo que ser trasladado en helicóptero a un hospital de Miami, donde los médicos lograron salvarle la pierna.

Playa de Florida

Playa de FloridaPexels

Publicidad

Natalia López
Publicado:

Un niño de ocho años resultó gravemente herido tras ser atacado por un tiburón cuando practicaba snorkel cerca de Cayo Largo, en Florida, en Estados Unidos. El suceso ocurrió el lunes alrededor de las 15:30 horas de la tarde, (21:30 hora española), cuando el menor se encontraba en un arrecife acompañado de su padre y de su hermano practicando snorkel, según ha informado la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe en un comunicado a través de su cuenta de Facebook.

Los servicios de emergencias han detallado que el niño presentaba "una pérdida de sangre considerable" y heridas graves en la pierna izquierda. Para poder frenar la hemorragia provocada por el mordisco del animal, se le aplicaron dos torniquetes y un vendaje compresivo. Posteriormente, fue trasladado en barco hasta la orilla y, desde allí, evacuado en helicóptero al Hospital Jackson Memorial de Miami, donde tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica, según ha confirmado el Departamento de Bomberos de Cayo Largo en un comunicado.

Este miércoles, las autoridades han confirmado que los médicos han logrado salvarle la pierna. "El paciente está estable tras la operación", ha señalado la oficina del Sheriff en declaraciones al diario 'Miami Herald'.

Ataques de tiburón en Florida

Florida es el estado con mayor número de ataques de tiburones que no son provocados en Estados Unidos. Entre 1882 y 2021 se han registrado más de 900 incidentes de este tipo, aunque solo 21 han tenido lugar en el condado de Monroe, donde se produjo también el último ataque, según recogen los datos del Archivo Internacional de Ataques de Tiburones del Museo de Historia Natural de Florida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Trump asegura haber matado a once "terroristas" tras atacar una embarcación con drogas procedente de Venezuela

Ataque embarcación

Publicidad

Mundo

Al menos 3 muertos y 20 heridos al descarrilar el funicular más popular de Lisboa

Al menos 3 muertos y 20 heridos al descarrilar el funicular más popular de Lisboa

Playa de Florida

Un tiburón ataca a un niño de 8 años cuando practicaba snorkel

A3 Noticias 1 (19-08-25) Rusia se muestra dispuesta a un encuentro entre Putin y Zelenski, aunque deberá "prepararse minuciosamente"

Putin reta a Zelenski a viajar a Rusia: "Si está listo, que venga a Moscú y esa reunión se producirá"

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en una foto de archivo
Caso Epstein

La Cámara de Representantes de EE.UU. publica más de 33.000 páginas del caso Epstein

Ataque embarcación
VENEZUELA

Venezuela acusa a EEUU de manipular con IA el vídeo del ataque y advierte que "se levantará en armas" si es agredida

Trump calificó a Tren de Aragua como "organización terrorista" en enero de este año
BANDA CRIMINAL

Qué es y cómo opera el 'Tren de Aragua', la megabanda criminal venezolana a la que pertenecían los asesinados por EEUU

El origen de la banda tiene su origen en 2005 con la construcción del tramo del Ferrocarril de Venezuela. Tras el encarcelamiento de Héctor Rustherford Guerrero Flores la banda tomó fuerza. Su expansión por Latinoamérica ha sido imparable. Desde enero de este año, Trump calificó a esta banda como "organización terrorista".

La amenaza rusa: un misil en Madrid en 10 minutos
Misiles rusos

Rusia puede poner uno de sus nuevos misiles en Madrid en 10 minutos: es lo que advierten en la OTAN

¿Cuánto tarda un misil lanzado desde Rusia en impactar en Madrid? 10 minutos. Así lo asegura el Secretario General de la OTAN. La tecnología actual utilizada por los rusos lo hace posible. La amenza del Kremlin no está tan lejos como algunos creen, viene a decir Rutte.

Vista de la habitación de Matilde Muñoz en Senggigi

El sorprendente motivo por el que se ha retrasado la autopsia de Matilde Muñoz, la española asesinada en Indonesia

El exjesuita Pedro Lima, Erika Montaño y el representantes de la comunidad de sobrevivientes de Bolivia, Wilder Flores

Condenan a dos jesuitas españoles a un año de cárcel en Bolivia por encubrir casos de pederastia

Vladimir Putin, Xi Jinping y Kim Jong-Un

Exhibición de poderío de China tras la cumbre con Rusia e India: ¿Nuevo orden mundial?

Publicidad