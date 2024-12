Cronología del accidente de avión en Kazajstán: del aviso de "impacto contra la cabina" a estrellarse cerca de la ciudad de Aktau

El piloto del avión comercial de Azerbaijan Airlines que se estrelló el pasado miércoles cerca de la ciudad de Aktau en Kazajstán contactó con el centro de control minutos antes de caer a tierra para informar de que habían notado un impacto que atribuía a un colisión con "una bandada de pájaros" y quiso aterrizar en aeropuertos rusos.

Según una transcripción filtrada de las comunicaciones durante el vuelo que publican medios rusos, la tripulación de la aeronave informó a las 08:12 de que habían perdido la señal GPS en un contexto de poca visibilidad por la niebla. Pidieron ayuda al centro de control para reorientarse y regresar al aeropuerto de Bakú, Azerbaiyán, desde donde había despegado.

A las 08:16 horas, el piloto, Igor Kshnyakin, volvió a comunicarse con los controladores y aseguró que tenían un fallo de control. "Un bandada de pájaros ha impactado contra la cabina", indicó el piloto. Desde la torre le preguntaron qué tipo de ayuda necesitaba, a lo que respondió que se dirigía al aeropuerto de Mineralnye Vody, en el sur de Rusia.

Le pidieron que realizara un "giro hacia la izquierda", pero el piloto lo rechazó porque no podía hacerlo. "No puedo ejecutarla, he perdido el control", dijo.

Posteriormente informó de que "la presión de la cabina era alta" e insistió en que no podía hacer maniobras. "Mi avión está perdiendo el control", repitió a las 08:22, "el sistema hidráulico ha fallado" y decidieron dirigirse a Makhachkala, Rusia, el aeropuerto más cercano.

Dos minutos después, a las 08:24, el comandante de la aeronave, Aleksandr Kalyaninov, informó de que el avión ya estaba "en orden", pero desde estos momentos, falló la comunicación entre la aeronave y la torre de control. "Es muy difícil escucharte. Dime tu

altitud", preguntaban desde tierra.

Durante los siguientes 37 minutos el avión no volvió a dar comunicaciones. Se le volvió a ver cuando trataba de realizar el aterrizaje de emergencia en Aktau, Kazajistán, donde finalmente se estrelló y murieron 38 personas, incluidos los 5 miembros de la tripulación.

Se investigan las causas del siniestro

Las autoridades de Azerbaiyán ya investigan las causas del siniestro, aunque se sospecha que fue un misil Pantsir-S, de las defensas aéreas rusas lo que derribó el avión. Eso es lo que sostienen cuatro fuentes con conocimiento de los resultados preliminares de la

investigación, según ha informado Reuters. En esa zona, Moscú ha utilizado repetidamente sistemas de defensa aérea contra los ataques de drones ucranianos.

La aeronave volaba desde Bakú a Grozny, en la región de Chechenia, antes de tener que desviarse cientos de millas a través del Mar Caspio. Al acercarse a esa región, sus comunicaciones pudieron ser paralizadas por los sistemas de guerra electrónica. "Nadie afirma que esto se haya hecho a propósito. Sin embargo, teniendo en cuenta los hechos establecidos, Bakú espera que la parte rusa confiese el derribo del avión azerbaiyano", han señalado a Reuters esas fuentes.

Rusia no ha hecho comentarios al respecto y durante estos días el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha asegurado que Rusia no comentará nada hasta el final de la investigación. "Es un error formular hipótesis antes de las conclusiones de la investigación", afirmó Peskov.

La OTAN pidió este jueves una investigación completa sobre la causa del accidente de un avión de Azerbaijan Airlines. "Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias y las víctimas del vuelo J28243 de Aerolíneas de Azerbaiyán", dijo el portavoz de la OTAN, Farah Dakhlallah, en una publicación en la plataforma X. "Deseamos a los heridos en el accidente una pronta recuperación y pedimos una investigación completa".

