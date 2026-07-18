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¿Por qué cuando estás triste te apetece chocolate? La ciencia explica el fenómeno de la "comida reconfortante"

Dan una respuesta emocional inmediata que se confunde con capricho merecido y necesidad. "Recurrimos a ellos porque nos activan y levantan el ánimo, pero no son aconsejables", explican los expertos.

Tableta de chocolate

¿Por qué cuando estás triste te apetece chocolate? La ciencia explica el fenómeno de la "comida reconfortante" | Pexels

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Isabel Goyanes
Publicado:

Comfort Food o la comida reconfortante pasa por alimentos que nos hacen sentirnos bien, que suponen un apetito emocional, que nos dan sensación de seguridad y que nos activan. Eva Alpera es propietaria de un horno pastelería en Valencia: "Tengo clientes que vienen buscando algo que contenga chocolate es para ellos como una necesidad".

Laudeny, una clienta de la pastelería dice: "Soy de Ecuador, país de cacao, me encanta, y cuando estoy de bajón, el tomar chocolate me ayuda, me levanta el ánimo, lo pruebo todos los días al levantarme".

Una mujer comenta que le encantan las pipas y al comerlas, se activa, estimula el cerebro. Otra mujer dice: "Las chuches me fascinan y me alegran el día, mucha gente las disfruta".

¿Qué dicen los expertos?

María Alonso es nutricionista y responsable de proyectos del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad Valenciana ( CODINuCoVa): "A veces, según el estado de ánimo elegimos unos alimentos u otros, por eso, el consejo es que sí detectamos patrones que no son los adecuados lo mejor es aprender a gestionar lo que comemos con un nutricionista. Tenemos que basar nuestra alimentación en una dieta sana, equilibrada, que nos aporte todos los nutrientes y que regule las ingestas a lo largo del día y esto va a ser lo que a la larga podamos sostener y que también nos permita tener un mejor estado de ánimo y también fisiológicamente nos regule".

Hay alimentos que nos llenan, nos producen bienestar, apetito emocional, nos consuelan, pero hay que tener presente que es un efecto inmediato que a la larga no nos reporta beneficios.

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