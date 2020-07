Courteney Cox y Jennifer Aniston utilizan a sus perros en un vídeo para fomentar el uso de la mascarilla contra el coronavirus

La concienciación sobre el uso de la mascarilla en tiempos de coronavirus se antoja vital. Algo así han debido pensar las actrices de la serie Friends, Courteney Cox y Jennifer Aniston. Ellas han hecho viral un vídeo de sus perros en el que han intentado fomentar su uso.

En el divertido vídeo, uno de los perros trata de ponerse la mascarilla, y aunque no logra el objetivo a la primera finalmente lo acaba logrando. Pero la historia no acaba ahí. El segundo perro se la pone y 'dice': "Nunca me he sentido tan atraído por ti".

Así es como las dos actrices intentan concienciar del uso de la mascarilla para evitar el contagio de coronavirus.

La publicación se está haciendo cada vez más viral. Tanto es así que en sólo un día lleva más de tres millones de reproducciones en Instagram.

Una iniciativa para frenar la expansión del coronavirus por Estados Unidos

Estados Unidos es ahora mismo el país del planeta con más afectados por el coronavirus. El país norteamericano tiene a día de hoy más de tres millones de contagiados por coronavirus.

Sin embargo, estas cifras récord no sirven para convencer a Donald Trump de que convierta en obligatorio en todo el país el uso de la mascarilla para evitar el contagio de coronavirus. De ahí, que muchos personajes públicos estén intentando fomentarlo a través de vídeos como este.