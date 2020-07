Donald Trump asegura que las mascarillas "causan problemas" y prefiere que la gente tenga "libertad"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado en una entrevista que muchos de los casos de coronavirus son "gente joven que se curaría en un día" que tienen "pocos más que un resfriado".

La realidad es que EEUU es el país del mundo con más contagios y muertes por la enfermedad, con más de 3,7 millones de casos y más de 140.000 fallecimientos.

Trump ha atribuido la aceleración en la cifra de contagios confirmados en EEUU al número de tests que se hacen en el país, que se ha convertido en "la envidia del mundo" en ese sentido.

Trump ha apuntado que no está de acuerdo "con la afirmación de que si todo el mundo llevara mascarilla, esto desaparecería", a pesar de que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de su Gobierno dijeron esta semana que si todos los estadounidenses se pusieran esa prenda de protección, el coronavirus estaría "bajo control" en ocho semanas.

El mandatario señaló que "las mascarillas también causan problemas", sin aclarar a qué se refería, y se opuso a la idea de decretar su uso obligatorio porque quiere que la gente tenga "una cierta libertad".

Pide fijarse más en la crisis de México y menos en la de EEUU

El mandatario estadounidense pidió que los medios hablaran más de lo que está pasando en otros países: "Es lo que hay (...). No se trata solo de este país, está pasando en muchos países, pero no hablan de ello en las noticias. No hablan de México y de Brasil y todavía de partes de Europa, donde (el coronavirus) llegó antes".

"¿Por qué no hablan de México, que no nos está ayudando? Todo lo que puedo decir es que gracias a Dios que construí casi todo el muro, porque si no tuviera el muro arriba tendríamos un problema mucho mayor con México", añadió.