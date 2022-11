Corea del Sur moviliza aviones de guerra tras nuevas provocaciones de sus vecinos norcoreanos

Nueva escalada de tensión bélica en la Península de Corea. Unas maniobras militares de Corea del Norte han puesto en alerta máxima al Ejército de Corea del Sur, que ha desplegado aviones de guerra ante las nuevas provocaciones del régimen de Kim Jong-un. Esto se produce tras una semana llena de hostilidades entre ambos países, y habiendo identificado "unas 180 estelas de vuelo de aviones militares norcoreanos", según ha indicado el ministerio de Defensa de Corea del Sur.

El despliegue ha sido realizado con ayuda de Estados Unidos, uno de los grandes protectores de Corea del Sur, ante la creciente amenaza que representa la dictadura norcoreana. Lejos de achantarse, los surcoreanos advierten de que responderán con contundencia a cada una de las provocaciones que busque Kim Jong-un o cualquiera de sus allegados, leales al líder supremo en todo momento y en cada una de sus decisiones, por muy hostiles que sean.

Esto ocurre 24 horas después de que también sonara la alarma antiaérea en Japón por unas maniobras militares de Corea del Norte, que llevó al Gobierno nipón a pedir a la población que se refugiara hasta que la alarma quedara desactivada. Aunque fue solamente un susto, Japón también ha advertido de que se le está agotando la paciencia y que no va a dejarse intimidar por Corea del Norte en ningún momento, sean cuales sean sus intentos de asustar a toda la zona este de Asia.

Corea del Norte sigue buscando conflicto

No es ninguna novedad que Corea del Norte trata de socavar toda oportunidad de paz a nivel internacional. Ya lo ha hecho recientemente al ser el único país del mundo que reconoce la anexión ilegal de Rusia de cuatro regiones de Ucrania. También ha votado en contra de condenar la invasión de Ucrania, apoyando las matanzas de Vladímir Putin, y amenazando a diestro y siniestro a todo aquel país que le lleve la contraria o no le rinda pleitesía.

Entre sus fronteras, el terror es absoluto. No hay posibilidad de llevar la contraria al régimen norcoreano, se debe mostrar respeto en todo momento por la figura del líder supremo del país y no atreverse a disentir de las palabras del Partido del Trabajo de Corea. A su juicio, los ciudadanos obedientes son buenos ciudadanos. Y, quienes no lo son, suponen para ellos una amenaza para la estructura gubernamental del país, que debe ser erradicada cuanto antes.