Continúa la 'caza al hombre' más buscado de EEUU: el tirador de la masacre de Maine sigue desaparecido

Las autoridades estadounidenses continúan la intensa búsqueda del hombre más buscado en el país. Es una 'caza al hombre'. El autor de la matanza de Mainesigue fugado y la Policía, tras numerosos registros, no logra dar con él. Tras identificarlo, el sospechoso es Robert Card, un instructor de armas de 40 años. Las autoridades han realizado una espectacular operación en la granja familiar.

Continúa el terror en el estado de Maine. Unos 80 agentes del FBI se han desplegado en las últimas horas en 20 vehículos policiales, entre ellos camiones blindados. También hay tres drones y un helicóptero buscando a Robert Card. Sigue suelto el principal sospechoso de los dos tiroteos que se cobraron la vida de 18 personas en Lewinston.

En esa granja familiar podría haber estado escondido el sospechoso que sigue armado y es peligroso. La operación sigue en marcha, los agentes no consiguen dar con su paradero. Durante la pasada noche la Policía alertó por megafonía en esa granja a Robert Card que saliera con las manos en alto. Le comunican que va a ser arrestado y que quieren hablar con él. Lo hicieron pese a no estar seguiros si estaba en el lugar. No fue así.

El FBI rodeó la granja e inspeccionó los alrededores del lugar, a pie y con perros. Armados y con linternas apuntaron contra las ventanas de la finca para ver si el sospechoso estaba allí. Robert Card sigue prófugo. Es reservista del Ejército de EEUU y estuvo internado en un centro de salud mental.

Tragedia en Maine

Robert Card afronta de momento ocho cargos por asesinato, porque esa es la cifra de víctimas ya identificadas. Sin embargo, se espera que el número de cargos iguale al de fallecidos. El vehículo del posible autor de los disparos fue localizado el miércoles en Lisbon, a unos 12 kilómetros de Lewiston, cerca de un embarcadero.

La organización 'The Gun Violence Archive' reveló que es el peor tiroteo masivo de 2023, y que se trata del número 565 este año. El archivo considera como masivo aquel tiroteo en el que al menos cuatro personas resultan heridas, excluyendo al tirador. Los disparos se produjeron en un restaurante y en una bolera.