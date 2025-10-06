Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Rescate Everest

Continúa la Búsqueda de 200 Personas tras una fuerte tormenta de nieve en el Everest que se ha convertido en una trampa

Las autoridades ya han rescatado a otras 350 y las han trasladado al poblado de Qudang, en la prefectura tibetana de Shigatse. Hasta 1.000 personas quedaron atrapadas en las montañas, aunque la mayoría han sido ya rescatadas.

Contin&uacute;a la B&uacute;squeda de 200 Personas tras una fuerte tormenta de nieve en el Everest

Continúa la Búsqueda de 200 Personas tras una fuerte tormenta de nieve en el EverestReuters

Publicidad

Sara Díaz
Publicado:

Una intensa nevada sorprendió el fin de semana a cientos de excursionistas en un remoto valle tibetano rumbo a la cara este del Everest. La ruta, muy concurrida por el feriado nacional de ocho días en China, se convirtió en una trampa bajo condiciones extremas.

El valle de Karma, donde ha ocurrido este incidente, se encuentra a 4.200 metros de altura y atrae en vacaciones a grandes grupos de turistas. Según un periódico local, cerca de 1.000 personas habrían quedado atrapadas en las montañas. Tanto vecinos de la zona como los equipos de rescate han sido desplegados para ayudar a remover la nieve que bloqueaba el acceso a la zona.

Están atrapados otros 200 excursionistas

Al menos 350 personas que realizaban esa ruta de senderismo en el monte Everest ya han sido evacuadas ilesas. En el recorrido aún permanecen atrapados otros 200 excursionistas. Las autoridades locales han logrado contactar con ellas y aseguran que “todas las personas se encuentran a salvo” y que en la zona hay suficientes suministros. Se espera que lleguen de forma escalonada a un punto de encuentro con las autoridades, con la ayuda de los equipos de rescate del condado de Tingri.

Las intensas nevadas han complicado el acceso a varios puntos turísticos del condado de Tingri. Autoridades locales informaron que carreteras cercanas al Monte Everest, el valle Rongxia, Gama y el monte Cho Oyu presentan hielo, nieve acumulada y escasa visibilidad.

Septiembre y octubre, meses ideales para hacer una visita

Con el objetivo de proteger a los visitantes, el gobierno local ha decidido cerrar temporalmente las zonas afectadas y suspender las actividades turísticas. Según informó CCTV, los departamentos responsables trabajan intensamente en la reapertura de las vías y en tareas de seguridad, al tiempo que recomiendan a los turistas seguir los reportes meteorológicos y planificar sus desplazamientos con precaución. Septiembre y octubre suelen ser meses ideales para visitar esta región, debido a la baja probabilidad de lluvias y la mayor visibilidad de los paisajes del Everest y las cordilleras cercanas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Mundo

Continúa la Búsqueda de 200 Personas tras una fuerte tormenta de nieve en el Everest

Continúa la Búsqueda de 200 Personas tras una fuerte tormenta de nieve en el Everest que se ha convertido en una trampa

Viñeta gráfica de Alfredo Boto.

Los chimpancés gobernando el mundo tras la muerte de Jane Goodall, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto

Muere la influencer brasileña Luanna Araújo

Muere la influencer brasileña Luanna Araújo en un accidente de tráfico el día que cumplía 29 años

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Caribe

Trump confirma otro ataque a una narcolancha en el Caribe y sugiere operativos en tierra

French Prime Minister Sebastien Lecornu
Francia

Dimite el primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, horas después del nombramiento de su Gobierno

Metro
Nueva York

Dos adolescentes mueren al practicar el 'subway surfing', el reto viral de las redes sociales en trenes

Fueron halladas muertas en el techo de un convoy de metro en Brooklyn.

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, en sus primeras declaraciones al llegar al Aeropuerto de Barcelona-El Prat, junto al concejal barcelonés Jordi Coronas
ACTIVISTAS DE LA FLOTILLA

Los detenidos de la Flotilla denuncian torturas en Israel: "Nos han golpeado, atado y arrastrado por los suelos"

Son acusaciones muy graves. Algunos activistas denuncian, además, que fueron los propios policías los que firmaron los documentos de deportación. Los activistas que fueron apresados en aguas internacionales la noche del miércoles al jueves, y conducidos a una prisión cuando intentaban llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Protestas familias secuestrados Hamás

Los familiares de los israelíes secuestrados por Hamás luchan por su liberación: "Terminen la guerra"

Buques de la Flotilla escoltados por la Armada Israelí

Última hora de la Flotilla en directo: Asens denuncia posibles firmas falsificadas en las deportaciones de la Flotilla

Donald Trump

Comienzan las negociaciones entre Israel y Hamás para el plan de paz en Gaza con la mediación de Estados Unidos

Publicidad