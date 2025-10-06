Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Israel

Los familiares de los israelíes secuestrados por Hamás luchan por su liberación: "Terminen la guerra"

Decenas de personas se manifestaban en Jerusalén con carteles e imágenes de los secuestrados con mensajes directos a Netanyahu.

Protestas familias secuestrados Hamás

Protestas en Israel, los familiares de los rehenes secuestrados por Hamás luchan por su liberación: "Terminen la guerra" | Antena3 Noticias

Publicidad

Adrián Ballesteros
Publicado:

Esta madrugada Israel ha alzado la voz. Unas 200.000 personas se han manifestado contra el primer ministro Benjamin Netanyahu. Su petición es clara y concisa, piden que termine con la guerra y que se liberen a los rehenes que están a manos de Hamás.

En Jerusalén, los familiares de los rehenes han convocado a los ciudadanos a protestar, con una concentración significativa. Entre los asistentes se encontraban algunos rehenes ya liberados y parientes de los aún secuestrados. Estas protestas también resonaron en Tel Aviv, donde los manifestantes sienten el regreso de los rehenes más cerca que nunca.

Han salido a las calles con carteles, imágenes y fotografías a tamaño real de las 48 personas secuestradas. Además, entre estas se podían leer críticas a la política de Netanyahu como "termina ya con la guerra", "sellen el trato", "Hazlo".

Exigían también, una reunión esta semana con el Gobierno para ir avanzado el estado de las negociaciones para la liberación de todos los secuestrados

Situación Política

Todo esto sucede en un clima de máxima tensión, tras la aceptación parcial del plan propuesto por Donald Trump, por parte de Hamás. Este incluye la liberación de todos lo rehenes, la cesión del control del territorio y por su puesto el fin de los ataques por parte de Israel, algo que por el momento Netanyahu no esta cumpliendo.

Actualmente se siguen manteniendo las negociaciones entre Trump, Israel y Hamás a la espera de poder pone fin a este conflicto de una vez por todas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Trump amenaza a Hamás con la "aniquilación total" si no cede el control de Gaza

Trump amenaza a Hamás con la "aniquilación total" si no cede el control de Gaza

Publicidad

Mundo

Continúa la Búsqueda de 200 Personas tras una fuerte tormenta de nieve en el Everest

Continúa la Búsqueda de 200 Personas tras una fuerte tormenta de nieve en el Everest que se ha convertido en una trampa

Viñeta gráfica de Alfredo Boto.

Los chimpancés gobernando el mundo tras la muerte de Jane Goodall, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto

Muere la influencer brasileña Luanna Araújo

Muere la influencer brasileña Luanna Araújo en un accidente de tráfico el día que cumplía 29 años

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Caribe

Trump confirma otro ataque a una narcolancha en el Caribe y sugiere operativos en tierra

French Prime Minister Sebastien Lecornu
Francia

Dimite el primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, horas después del nombramiento de su Gobierno

Metro
Nueva York

Dos adolescentes mueren al practicar el 'subway surfing', el reto viral de las redes sociales en trenes

Fueron halladas muertas en el techo de un convoy de metro en Brooklyn.

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, en sus primeras declaraciones al llegar al Aeropuerto de Barcelona-El Prat, junto al concejal barcelonés Jordi Coronas
ACTIVISTAS DE LA FLOTILLA

Los detenidos de la Flotilla denuncian torturas en Israel: "Nos han golpeado, atado y arrastrado por los suelos"

Son acusaciones muy graves. Algunos activistas denuncian, además, que fueron los propios policías los que firmaron los documentos de deportación. Los activistas que fueron apresados en aguas internacionales la noche del miércoles al jueves, y conducidos a una prisión cuando intentaban llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Protestas familias secuestrados Hamás

Los familiares de los israelíes secuestrados por Hamás luchan por su liberación: "Terminen la guerra"

Buques de la Flotilla escoltados por la Armada Israelí

Última hora de la Flotilla en directo: Asens denuncia posibles firmas falsificadas en las deportaciones de la Flotilla

Donald Trump

Comienzan las negociaciones entre Israel y Hamás para el plan de paz en Gaza con la mediación de Estados Unidos

Publicidad