Los familiares de los israelíes secuestrados por Hamás luchan por su liberación: "Terminen la guerra"

Esta madrugada Israel ha alzado la voz. Unas 200.000 personas se han manifestado contra el primer ministro Benjamin Netanyahu. Su petición es clara y concisa, piden que termine con la guerra y que se liberen a los rehenes que están a manos de Hamás.

En Jerusalén, los familiares de los rehenes han convocado a los ciudadanos a protestar, con una concentración significativa. Entre los asistentes se encontraban algunos rehenes ya liberados y parientes de los aún secuestrados. Estas protestas también resonaron en Tel Aviv, donde los manifestantes sienten el regreso de los rehenes más cerca que nunca.

Han salido a las calles con carteles, imágenes y fotografías a tamaño real de las 48 personas secuestradas. Además, entre estas se podían leer críticas a la política de Netanyahu como "termina ya con la guerra", "sellen el trato", "Hazlo".

Exigían también, una reunión esta semana con el Gobierno para ir avanzado el estado de las negociaciones para la liberación de todos los secuestrados

Situación Política

Todo esto sucede en un clima de máxima tensión, tras la aceptación parcial del plan propuesto por Donald Trump, por parte de Hamás. Este incluye la liberación de todos lo rehenes, la cesión del control del territorio y por su puesto el fin de los ataques por parte de Israel, algo que por el momento Netanyahu no esta cumpliendo.

Actualmente se siguen manteniendo las negociaciones entre Trump, Israel y Hamás a la espera de poder pone fin a este conflicto de una vez por todas.

