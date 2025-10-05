Publicidad
Así ha sido el increíble rescate de 350 montañeros en el Everest tras una tormenta de nieve
Los problemas meteorológicos en la cumbre más alta del planeta impiden hasta el momento que 200 de ellos puedan ser evacuados.
Miedo, atasco e incertidumbre en el Everest, donde cientos de personas quedaron atrapadas en la montaña más alta del planeta debido a las condiciones meteorológicas y una tormenta de nieve que ha podido poner en peligro a casi 1.000 personas, según informes de la prensa estatal china, de las cuales 200 siguen siguen sin ser rescatadas a esta hora del domingo.
No solo el Everest, sino el país nepalí y el noroeste de India han lamentado la muerte de al menos 60 personas y otras muchas damnificadas por las lluvias torrenciales y los deslizamientos de tierra provocados por tormentas eléctricas. Una situación crítica que impide la circulación por carreteras y obliga a que los rescates tengan lugar por aire.
En cuanto a la cima más alta de la tierra, la tormenta de nieve afectó a unas 1.000 personas, de las cuales la mayoría han sido rescatadas pero de momento cerca de 200 siguen atrapados a unos 5.000 metros de altura: "Muchas tiendas de campaña han sido destruidas, el campamento tiene más de un metro de nieve y todos los pasos que bajan de la montaña están bloqueados", dijo un testigo durante el fin de semana.
