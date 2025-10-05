Así ha sido el increíble rescate de 350 montañeros en el Everest tras una tormenta de nieve

Miedo, atasco e incertidumbre en el Everest, donde cientos de personas quedaron atrapadas en la montaña más alta del planeta debido a las condiciones meteorológicas y una tormenta de nieve que ha podido poner en peligro a casi 1.000 personas, según informes de la prensa estatal china, de las cuales 200 siguen siguen sin ser rescatadas a esta hora del domingo.

No solo el Everest, sino el país nepalí y el noroeste de India han lamentado la muerte de al menos 60 personas y otras muchas damnificadas por las lluvias torrenciales y los deslizamientos de tierra provocados por tormentas eléctricas. Una situación crítica que impide la circulación por carreteras y obliga a que los rescates tengan lugar por aire.

En cuanto a la cima más alta de la tierra, la tormenta de nieve afectó a unas 1.000 personas, de las cuales la mayoría han sido rescatadas pero de momento cerca de 200 siguen atrapados a unos 5.000 metros de altura: "Muchas tiendas de campaña han sido destruidas, el campamento tiene más de un metro de nieve y todos los pasos que bajan de la montaña están bloqueados", dijo un testigo durante el fin de semana.

