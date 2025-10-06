Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los chimpancés gobernando el mundo tras la muerte de Jane Goodall, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto

La ilustración muestra una ficticia carta póstuma que escribe Jane Goodall y pide a los chimpancés que, ante el contexto internacional, podrían postularse como gobernadores.

Vi&ntilde;eta gr&aacute;fica de Alfredo Boto.

Viñeta gráfica de Alfredo Boto. Antena 3 Noticias

Alba Gutiérrez
Publicado:

La científica y activista global, Jane Goodall, murió el pasado 1 de octubre a los 91 años. Así lo anunció el Instituto Jane Goodall y confirmó que "se encontraba en California como parte de su gira de conferencias por Estados Unidos".

La primatóloga convirtió su amor por la vida silvestre en una campaña que la llevó desde un pueblo costero inglés a África y posteriormente, a través del mundo. Uno de sus objetivos siempre fue comprender mejor a los chimpancés, además del papel que los humanos desempeñan en la protección del hábitat y la salud del planeta en general.

Con esta viñeta, el periodista de Antena 3, Alfredo Boto, muestra una ficticia carta póstuma que Jane Goodall escribe a los chimpancés antes de fallecer. En dicha carta, les pide que, ante el escenario internacional que vivimos, el chimpancé podría postularse para gobernar este mundo.

Goodall fue pionera en su campo, tanto como científica en la década de 1960 como por su trabajo en el estudio del comportamiento de los primates. Abrió camino para que otras mujeres pudieran seguir su ejemplo. Su trabajo también atrajo al público a la naturaleza, asociándose con la National Geographic Society para traer a los chimpancés a sus vidas a través de películas, televisión y revistas.

Dio nombre a los chimpancés, observando sus personalidades e incorporando sus relaciones familiares y emociones en su trabajo. También descubrió que, al igual que los humanos, usan herramientas. "Hemos descubierto que, después de todo, no existe una línea clara que divida a los humanos del resto del reino animal", dijo en una charla TED en 2002.

