Un conductor de autobús mata a tiros a dos pasajeros en Miami tras una discusión

Nuevo tiroteo en Estados Unidos. Ha ocurrido en el condado de Miami-Dale (Florida). El autor de los disparos es un conductor de un autobús que, tras una discusión con dos pasajeros, sacó el arma, apretó el gatillo y mató a dos pasajeros, según confirman las autoridades de Miami Gardens.

El tiroteo se produjo este domingo cuando la policía recibió una llamada que avisaba de un altercado en un autobús cerca de las 03:00 hora local (07:00 GMT). Hasta el lugar del crimen se trasladaron varias patrullas y servicios de emergencias. Los testigos del acto aseguraron a la cadena 'CBS' haber escuchado hasta seis disparos.

Los agentes de Policía encontraron a las dos víctimas dentro del autobús. Estas dos personas fueron trasladadas al hospital, aunque no se pudo hacer nada por salvar su vida y en el centro hospitalario certificaron su fallecimiento. De momento aún no se han identificado a las víctimas. El conductor fue detenido in situ.

El conductor y autor del tiroteo estaba realizando una ruta cuando surgió el altercado. Los disparos ocurrieron cuando el vehículo estaba detenido, según 'CBS'. La portavoz de Policía de Miami Gardens, Diana Delgado, aseguró en rueda de prensa que el tiroteo se trata de un incidente aislado. "Este fue un hecho aislado (...) No creo que la población deba tener miedo", aseguró, tal y como recoge 'Telemundo'.

Las autoridades ha abierto una investigación para conocer los motivos del conductor para disparar a los pasajeros.

El portavoz del Departamento de Transporte y Obras Públicas de Miami-Dade, Juan Mendieta, declaró al periódico 'Miami Herald' que a los conductores de los autobuses no se les permite llevar armas como medida de defensa. "No se permiten armas como medida de defensa personal para los conductores de autobuses del condado. Los operadores de transporte público no pueden estar armados", informó Mendieta.

