La exmujer del cirujano pederasta de Francia desconocía sus instintos pedófilos: "Yo misma fui violada dos veces"

Con peluca y una mascarilla que le tapaba los ojos, Marie France ha acudido a testificar al juicio, que juzga a su exmarido de haber agredido sexualmente a 300 menores mientras ejercía como cirujano digestivo. Sedaba a los niños y abusaba de ellos. Niños y niñas de hasta 15 años. La media de edad de las víctimas es de 11 años.

Marie-France, ha sido acusada por un hermano del excirujano de ocultar los abusos: "Sabía de sus actividades y no hizo nada". Pero ella ha negado en el juicio tener conocimiento de los crímenes sexuales cometidos por su exmarido.

Su testimonio ha conmocionado a la sala cuando ha contado que la sobrina del acusado a la que violó cuando tenía tan solo 5 años es "una niña perversa, me ha hecho cosas muy malas. Le gusta llamar la atención", "Se pegaba a su cuello y repetía: '¡Oh mi querido tío, oh mi querido tío!". Pero que jamás le dijo a su hermana que "a muchos hombres les gustan las niñas pequeñas".

Y siguió enmudeciendo al Tribunal con su relato. Cuando descubrió que el padre de Le Scouarnec había violado a su hijo mediano, este afirmó que "hay niños a los que les gustan que les toquen".

Marie-France conoció a su ex mientras estudiaba auxiliar de enfermería. Cuando se licenció fue asistente quirúrgica del cirujano en Loches, al principio de su carrera de 1984 a 1987 y de 1990 a 1994. En aquella época el cirujano ya abusaba de los niños en sus consultas y en el quirófano. "Qué puedo decirles a estas víctimas. Que me compadezco". Niega que conociera la perversión de su ex y sentencia: "Yo misma fui violada dos veces". Una cuando era niña y otra de mayor: "Fui violada de noche, drogada por mi pareja".

Declaración de uno de los hermanos del excirujano

También ha declarado uno de los hermanos del excirujano, Patrick Le Scouarnec. Asegura que Marie-France es cómplice de su marido. "Hay una persona que podría haber hecho que mi hermano fuera detenido: su mujer. Lo sabía y no hizo nada". Acusa a su excuñada estaba con él por su dinero: "Cuando tienes un marido que gana 10.000 euros netos al mes, eso te permite no trabajar y vivir muy bien".

Está convencido de que los cirujanos de la clínica de Loches conocían sus actividades pedófilas y por eso tuvo que marcharse.

No tiene desperdicio el testimonio del hermano menor. Relata que su excuñada conocía que el excirujano había abusado de dos de sus sobrinas. De hecho, la madre de las niñas había pedido al acusado que se tratara, algo que no hizo y que para Patrick "es imperdonable". Y añade que su hermano no debería salir nunca de la cárcel.

El acusado le ha respondido: "Entiendo que no vayas a perdonarme nunca. Por los buenos recuerdos que tenemos juntos, te pido perdón". Sus palabras de arrepentimiento han hecho llorar a su hermano pequeño.

