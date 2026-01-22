Sevilla
Una anciana muere en el incendio de su vivienda provocado por su inquilina, una estudiante de Sevilla
Una estudiante ha quemado la casa en la que vivía con su casera, de 80 años, la cual ha fallecido. Habrían tenido una fuerte discusión y la joven reaccionó incendiando el domicilio.
La madrugada del pasado 14 de enero, un incendio declarado en un cuarto piso del barrio de la Macarena acabó con la vida de una mujer de 80 años tras sufrir graves quemaduras e inhalación de humo. La Policía Nacional ha detenido a la joven con la que vivía, estudiante de Filología en la Universidad de Sevilla, como presunta autora de los hechos.
La chica pertenecía a un programa de Convivencia universitario que facilita alojamiento a estudiantes extranjeros y la estancia de los alumnos en la ciudad a cambio de convivir y servir apoyo a personas mayores, con diversidad funcional y familias monoparentales.
Tras una discusión en la que la mujer mayor le comunicó que debía buscar otra vivienda, la estudiante presuntamente prendió fuego al sofá y abandonó la casa.
El fuego afectó únicamente a ese cuarto piso, gracias a la rápida intervención de los bomberos que evitaron que las llamas se extendieran a las demás viviendas. Aún así la víctima quedó gravemente herida y fue trasladada a la Unidad de Quemados del Hospital Virgen del Rocío, donde falleció días después.
La joven ha sido detenida como presunta autora de los hechos y se ha decretado su ingreso en prisión provisional sin fianza.
Un hombre mata a su padre, hiere a su madre y se suicida
La Policía Nacional un presunto parricidio en Fuengirola (Málaga), donde un hombre ha matado a su padre, herido a su madre y posteriormente ha muerto al precipitarse desde una azotea, según las primeras hipótesis. Los investigadores apuntan a que el matrimonio ha podido ser atacado por su hijo, quien posteriormente se ha precipitado desde la azotea del inmueble y ha fallecido.
Además, una mujer, madre y esposa de los fallecidos, ha sido trasladada a un centro hospitalario en estado grave y presenta heridas de arma blanca.
