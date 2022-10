¿Cómo queda el Gobierno de Italia tras el pacto de Meloni y Matarella?

Giorgia Meloni se convertirá en la primera mujer en ser primera ministra italiana. Su Gobierno contará con 24 carteras ministeriales que también estarán representadas por sus nuevos aliados: la Liga de Matteo Salvini y Forza Italia del exprimer ministro Silvio Berlusconi.

La política, que se impuso en las urnas el pasado septiembre, recibió el encargo del presidente Sergio Mattarella para presentar la lista definitiva de los miembros que formarán parte del gabinete lo antes posible, y así lo ha hecho este viernes.

El Ejecutivo de Meloni estará compuesto por 25 miembros, con dos vicepresidentes, 24 ministros y un subsecretario en la presidencia del Gobierno, Alfredo Mantovano. De las 24 carteras, 8 serán para el partido de Meloni, 7 para el de Berlusconi y 3 para el de Salvini, además de 6 técnicos independientes.

Así será el Gobierno

Meloni ejercerá como primera ministra, mientras que el líder de la Liga será el viceprimer ministro y tendrá la cartera de Infraestructuras. Antonio Tajani, mano derecha de Berlusconi, ocupará la vicepresidencia segunda y se encargará de la Política Exterior.

No obstante, el camino para conformar la alianza no ha sido fácil. Tras las elecciones, Berlusconi quiso imponer a su ministra de Sanidad, algo que Meloni no permitió. Además, en los últimos días las cámaras han captado los calificativos sobre Meloni que Berlusconi tenía anotados en un papel durante una sesión del Senado: "Prepotente, arrogante, ofensiva y ridícula", se pudo leer en la lista.

A esto se suma que en los últimos días el mundo ha podido escuchar los audios en los que el ex mandatario criticaba a Zelenski mientras apoyaba a Putin.

Nuevos ministros