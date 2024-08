Un colegio multa a una madre con más de mil euros por llevarse a su hija de vacaciones y no ir a clase

Suiza, reconocida mundialmente por su excelencia educativa, vuelve a ser noticia por su estricta asistencia escolar. El sistema educativo suizo, considerado uno de los mejores del mundo, se caracteriza por su alta calidad, eficiencia y disciplina, superando en varios aspectos al sistema español. Esta disciplina en la educación no solo se refleja en los resultados académicos, sino también en las medidas que se toman para garantizar la asistencia regular de los estudiantes.

Un reciente caso en Winterthur, Suiza, ha puesto de manifiesto la seriedad con la que las autoridades educativas del país suizo tratan las ausencias escolares injustificadas. Una madre ha sido multada con 1.046 euros por llevarse a su hija de 14 años de vacaciones durante una semana lectiva, sin contar con la autorización previa del centro educativo.

El tribunal de Winterthur, encargado de resolver el caso, fundamentó su decisión en tres razones principales. En primer lugar, la adolescente acumulaba un total de 36 ausencias de media jornada en un semestre, de las cuales seis eran injustificadas. Además, los días de ausencia coincidieron con pruebas consideradas importantes por el centro escolar. Por último, las calificaciones de la estudiante eran insuficientes, lo que agravaba la situación.

Más de 3.000 euros de multa

En un principio, la sanción impuesta ascendía a más de 3.000 euros, basándose en la ley cantonal sobre escolarización obligatoria. Esta normativa establece que los padres están obligados a garantizar la asistencia de sus hijos a la escuela. Sin embargo, tras la apelación de la madre, el tribunal reconsideró la cuantía y la redujo a los 1.046 euros finales.

La progenitora argumentó que su hija "no había sufrido desventaja académica al faltar a la primera semana de clases después de las vacaciones", y que esto se habría reflejado en los exámenes posteriores. No obstante, esta justificación no fue suficiente para evitar la sanción.

Otro caso similar

Este caso no es aislado en Suiza. En 2023, unos vecinos de Argov fueron condenados a pagar 1.168 euros cada uno por haber extendido sus vacaciones sin avisar oficialmente a la escuela de su hijo. Estos ejemplos demuestran la firmeza con la que Suiza aborda la asistencia escolar y la importancia que otorga a la continuidad en la educación.

