Un cliente de Uber graba a un conductor que estaba viendo un partido de fútbol mientas conducía

Duncan MacLeod, de 27 años, usó la aplicación Uber para realizar un viaje al Centro de Exposiciones ExCel en Londres. Cuando estaba montado en el coche el conductor le preguntó si podía escuchar un partido de fútbol. El cliente creyendo que escucharía el partido mediante la radio aceptó. Sin embargo, el conductor se dispuso a ver el partido con un ipad mientras estaba conduciendo.

El usuario le explicó que no le parecía seguro conducir mientras veía el partido a lo que el conductor contestó que era totalmente seguro. "Me dijo que no me preocupara ya que era seguro", ha explicado MacLeod.

A modo de denuncia MacLeod decidió grabar la escena y subirla a su perfil de Twitter. Ante esto Uber decidió suspender al conductor e impedirle el uso de la aplicación, ha explicado el periódico Daily Mail. Desde la aplicación han asegurado que están investigando el incidente ya que consideran que es un "comportamiento totalmente inaceptable".