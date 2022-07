Las autoridades estadounidenses de Iowa, en Estados Unidos, han decidido prohibir el paso a los bañistas en el Parque Estatal Lake of Three Fires. Un hombre que habría estado nadando en la playa del lago se encuentra hospitalizado y reviste de gravedad tras infectarse con la ameba mortal 'Naegleria fowleri', más conocida como 'comecerebros'.

Según un comunicado oficial del Departamento de Salud Pública de Iowa, este cierre "es una respuesta de precaución" tras conocer la noticia. Se están realizando pruebas para confirmar la presencia de esta bacteria que podrían "demorarse varios días", aseguran.

El Departamento de Salud y el de Recursos Naturales están trabajando para compartir información a los ciudadanos estadounidenses sobre esta infección poco conocida, a fin de evitar más casos. Se ha hecho saber, por ejemplo, que podemos infectarnos si ingerimos agua por la nariz, al nadar o bucear, que contenga esa ameba.

Además, han compartido varias recomendaciones. Las más destacadas, mantener la nariz cerrada o usar pinzas a la hora de realizar actividades acuáticas, evitar el agua dulce en períodos como el actual, donde las temperaturas son elevadas, o hacer el intento de no remover la arena en zonas cercanas al agua. A pesar de ello, estas sugerencias no son completamente seguras, pues el bajo número de casos dificulta la demostración de la eficacia. En todo EEUU solo se han identificado 154 casos desde 1962 y actualmente, según el comunicado del Departamento de Salud, no hay casos sospechosos.

¿Dónde se encuentra esta ameba?

Este microorganismo unicelular se encuentra especialmente en agua dulce y tibia, como la de ríos, lagos o estanques, aunque también puede encontrarse en piscinas sin cloro o poco mantenidas.

La infección, cuyos síntomas son dolor severo de cabeza, náuseas, fiebre o vómitos, no se puede contagiar de una persona a otra. Suelen aparecer a los pocos días de nadar y rápidamente la ameba empieza a destruir el tejido cerebral.

Pocas personas suelen sobrevivir, aunque hay algunos casos en los que sí.