Chris Rock responde a las disculpas de Will Smith: "Todo el mundo intenta hacerse la puta víctima"

El bofetón que le propinó Will Smith a Chris Rock durante la gala de los Oscar por hacer chistes sobre su mujer colocó al actor estadounidense en el puto de mira de todas las críticas mundiales. La Academia de Cine lo vetó y hace unas horas publicó un vídeo pidiendo disculpas por su agresión al cómico. Rock no ha tardado en responder a Smith declarando que "todo el mundo intenta hacerse la puta víctima".

Will Smith aseguró sentirse "como una mierda" y pidió disculpas por su "comportamiento inaceptable". Además, se ofreció a charlar con el cómico cuando él quiera y "esté listo". "Me comuniqué con Chris y el mensaje que me respondió es que no está preparado para hablar y que cuando lo esté, lo hará. Así que te lo diré, Chris, te pido disculpas", apuntó.

Horas más tarde Chris Rock se ha mostrado listo para responder al mensaje del actor. Lo ha hecho durante su última actuación en el Fox Theatre de Atlanta donde criticaba el rol de víctima que adopta Smith., según el cómico.

"Todo el mundo intenta hacerse la puta víctima. Si todo el mundo dice ser una víctima, entonces nadie escuchará a las auténticas víctimas. Incluso a mi, que me golpeó Suge Smith... Fui a trabajar al día siguiente, tengo hijos", dijo ante su público. No obstante, nunca llegó a mencionar el nombre de Will Smith, siempre utilizando analogías.

Respuesta a Smith sin mencionarlo directamente

En el espectáculo de su Ego Death World Tour exclamó que "cualquiera que diga que las palabras duelen, nunca ha recibido un puñetazo en la cara". Will Smith no podrá acudir a ningún acto de la Academia en 10 años por la escena ante los presentes de la gala de los Oscar y ante la mirada de todo el mundo.

Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente", dijo el actor en su vídeo donde se disculpaba a Rock.