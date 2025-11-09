China suspende las restricciones a las exportaciones de tierras raras

Las últimas conversaciones entre Estados Unidos y China para poner fin a la guerra comercial, han comenzado a dar sus frutos, ya que este domingo China ha anunciado que suspende las restricciones de exportar a Estados Unidos los metales raros galio, antimonio y germanio, lo que supone un alivio entre los dos países.

La suspensión durará un año

Según ha confirmado el Ministerio de Comercio chino en un comunicado, la suspensión de la prohibición entra en vigor este mismo domingo, y estará vigente hasta el 27 de noviembre de 2026, después de que las autoridades chinas anunciasen la prohibición en diciembre de 2024.

El comunicado

"A partir de hoy domingo y hasta el 27 de noviembre de 2026, se suspenderá el segundo párrafo del aviso del Ministerio de Comercio de la República Popular China 46 de 2024 (Aviso sobre el fortalecimiento del control de las exportaciones de artículos de doble uso relevantes a Estados Unidos)", dice textualmente el comunicado.

Según dicha cláusula, ahora suspendida, no se permitía en principio la exportación a Estados Unidos de artículos de doble uso asociados con galio, germanio y materiales superduros, mientras que se llevarían a cabo exámenes más estrictos sobre los usuarios finales y los propósitos del uso final en relación con las exportaciones de artículos de doble uso de grafito a ese país.

China suspende otras medidas de control de exportaciones

Además, este mismo viernes China informaba de la suspensión por un año de otras medidas de control de las exportaciones, que había impuesto el pasado 9 de octubre, incluida la ampliación de las restricciones sobre algunos materiales y equipos de tierras raras, así como materiales para baterías de litio, según informaba el Ministerio de Comercio en un comunicado.

Pekín restablecerá las licencias a la importación de soja de EEUU

Dicho anuncio se produjo justo después de que Donald Trump y Xi Jinping, alcanzasen una serie de acuerdos comerciales durante su reunión de la semana pasada, celebrada en Busan, tras meses de fricciones. Un anuncio que viene acompañado de otro: Pekín restablecerá las licencias a la importación de soja estadounidense, así como las de madera en bruto.

China suspende durante un año la aplicación de un "arancel adicional"

Además, el pasado miércoles, China anunciaba también la suspensión durante un año de la aplicación de "un arancel adicional" del 24% sobre productos procedentes de Estados Unidos.

Unos acuerdos que suponen una desescalada significativa de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.