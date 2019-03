China se suma a las fiestas navideñas para comprar el exceso de adornos que fabrican

La Navidad se expande por el mundo... por una gran parte del mundo. Nada más y nada menos que China, el gigante asiático, se ha sumado a la celebración de esta fiesta. No lo hacen por fe, sino para comprar la gran cantidad de adornos que fabrican y paliar así el excedente que no llega a Occidente. Y es que los chinos son los que más adornos hacen en el mundo.



Todo empezó cuando la crisis en Europa les dejó sin gran parte del 'pastel' comercial de los adornos fabricados. Viendo que no compraron tanto como en otros años, los chinos decidieron venderlos en su país. A pesar de que la cosa no empezó bien, el tiempo les ha dado la razón y ahora generan puestos de trabajo debido al gran éxito de estos días en el ámbido de la compra-venta.



Ahora muchos Papa Noel de ojos rasgados copan las calles de China, y los villancicos resuenan por cada esquina. El ritmo es fácil de aprender... la letra ya es otra historia.