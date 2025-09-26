VÍDEO: La mayoría de delegaciones se ausentan de la Asamblea General de la ONU durante el discurso de Netanyahu a modo de protesta

Es la imagen del día en la Asamblea General de la ONU. Decenas de delegados de distintos países se han levantado en el momento en que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se dirigía a la Asamblea General de la ONU y se han ausentado a modo de protesta. En el momento de su intervención, la sala ha quedado prácticamente vacía. En paralelo, en el centro de Nueva York se había convocado una protesta ciudadana contra la presencia de Netanyahu en la ciudad.

El primer ministro israelí a insistido ante la Asamblea de la ONU en que Israel no reconocerá un Estado palestino. "Es una locura y no lo haremos", ha recalcado que no cometerá un "suicidio nacional" haciéndolo. "Mi posición contra un Estado palestino es la política del Estado y de la población del Estado de Israel", explicó y añadió que hacerlo sería "recompensar a los fanáticos que apoyaron" el 7 de octubre.

