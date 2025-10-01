Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere Jane Goodall, reconocida investigadora de chimpancés, a los 91 años

Goodall ha muerto este 1 de octubre por causas naturales.

Ángela Clemente
La científica y activista global Jane Goodall ha muerto este 1 de octubre a los 91 años. "El Instituto Jane Goodall ha recibido esta mañana, miércoles 1 de octubre de 2025, la noticia del fallecimiento de la Dra. Jane Goodall, DBE, Mensajera de la Paz de las Naciones Unidas y fundadora del Instituto Jane Goodall, por causas naturales. Se encontraba en California como parte de su gira de conferencias por Estados Unidos", ha confirmado el Instituto.

La primatóloga convertida en conservacionista convirtió su amor por la vida silvestre en una campaña que la llevó desde un pueblo costero inglés a África y luego a través del mundo en una búsqueda por comprender mejor a loschimpancés, además del papel que los humanos desempeñan en la protección de su hábitat y la salud del planeta en general.

Pionera en su campo

Goodall fue pionera en su campo, tanto como científica en la década de 1960 como por su trabajo en el estudio del comportamiento de los primates. Abrió camino para que otras mujeres pudieran seguir su ejemplo. Su trabajo también atrajo al público a la naturaleza, asociándose con la National Geographic Society para traer a los chimpancés a sus vidas a través de películas, televisión y revistas.

Goodall dio nombre a los chimpancés, observando sus personalidades distintivas e incorporando sus relaciones familiares y emociones en su trabajo. También descubrió que, al igual que los humanos, usan herramientas. "Hemos descubierto que, después de todo, no existe una línea clara que divida a los humanos del resto del reino animal", dijo en una charla TED en 2002.

Conforme evolucionó su carrera, cambió su enfoque de la primatología a la defensa del clima después de presenciar la devastación generalizada del hábitat, instando al mundo a tomar medidas rápidas y urgentes sobre el cambio climático. "Nos olvidamos de que somos parte del mundo natural", dijo a CNN en 2020. "Todavía hay tiempo para ello".

En 2003, fue nombrada Dama del Imperio Británico, mientras que en 2025 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos.

