Carole King imita a Dolly Parton y se vacuna contra el coronavirus cantando un versionado 'It's Too Late'

En un vídeo al piano subido a su perfil de Twitter, Carole King ha querido dar ejemplo y animar a todo el mundo a vacunarse contra el coronavirus como anteriormente hizo Dolly Parton. "Vas a estar muy fuerte y sano. Cuando sea tu turno, simplemente vacúnate", canta King.

La legendaria artista quiso compartir con todos sus seguidores el momento en el que fue inoculada con la primera dosis de la vacuna. "No te retrases, 'baby'. No dudes", afirma en otro clip también publicado en sus redes sociales.

La semana pasada Dolly Parton adaptó su primer clásico 'Jolene' para recibir la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, así que tomándola como inspiración King hizo lo propio con su éxito 'It's Too Late'.

'Jolene' de Dolly Parton

Dolly Parton quiso poner música al momento de su vacunación, así que adaptó su trabajo 'Jolene' para lanzar el siguiente mensaje: "Vacuna, vacuna, vacuna, vacuna. Te lo ruego, no lo dudes", cantó.

Parton ironizó con que había recibido una dosis de su propia medicina, ya que el año pasado donó un millón de dólares ( 843.000 euros) para Vanderbilt University Medical Center que acabó siendo de mucha ayuda para el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Moderna. "Solo quiero decirles a todos los cobardes ahí fuera: no sean gallinas. Vayan a ponerse la vacuna", bromeó.

Sin perder la sonrisa y ya después de recibir el pinchazo aseguró que no había sentido dolor: "¡No me dolió! Solo me picó un poco pero creo que era de la toallita de alcohol".