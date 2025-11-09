Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un millón de evacuados

Otro supertifón asola todo el archipiélago filipino

Los vientos de cerca de 200 kilómetros por hora son la carta de presentación de Fung Wong, el último tifón que golpea de lleno todo el archipiélago filipino. Hay dos fallecidos y un millón de personas evacuadas. Filipinas se enfrenta al paso del peor tifón este año. La capacidad de destrucción de la tormenta ha puesto en alerta máxima a varias provincias del país.

Las autoridades del país asiático, han declarado el peligro extremo porque la imagen de satélite muestra esta súper tormenta. Se ha intensificado este domingo y arrastra vientos destructivos, con ráfagas que podrían llegar a los 230 kilómetros por hora. Está siendo la peor temporada en Filipinas, con 21 tifones, todo un récord. Y el último hasta ahora, puede ser el peor: hay cientos de vuelos cancelados y miles de soldados movilizados.

Los tifones, habituales en esta zona, cada vez son más virulentos

El sonido de un tifón es sobrecogedor siempre, pero éste, el último que acaba de llegar a Filipinas, está previsto que supere todos los récords. De hecho está calificado como súper tifón... Este fenómeno ha sido bautizado como Fung-wong, y con un nivel cinco, de cinco, las autoridades se han apresurado a minimizar lo máximo posible el número de víctimas... Es por ello que más de un millón de personas han sido evacuadas. "Claro que tenemos miedo... tenemos a los nietos con nosotros, por lo que hemos buscado refugio rápidamente" afirma un anciano, recién llegado a un centro de acogida de Manila. "Estamos bien de momento, y hemos venido aquí por la seguridad de mis hijos" comenta otra mujer.

El tifón Kamaegui había dejado hace pocos días más de doscientos muertos

La súper tormenta ha comenzado azotando la isla de Luzón, pero afectará a las siete mil islas del archipiélago filipino, según las previsiones. Esta perturbación sin precedentes llega cuando el país todavía no se había recuperado del devastador paso de Kamaegui. La población aún llora por las 220 víctimas mortales causadas por ese tifón, a las que hay que sumar un centenar de desaparecidos... Filipinas, situada en el cinturón de tifones del Pacífico, se enfrente a una media de unos veinte fenómenos de este tipo cada año.

Un millón de evacuados

