Cancelado un macro festival de música en Malasia después del beso entre dos hombres cantantes

Este sábado se ha cancelado el festival de música Good Vibes de Kuala Lumpur, en Malasia, después de que se produjese un beso entre el vocalista del grupo inglés "The 1975" y un integrante del grupo durante la actuación.

Unos minutos antes, también habían criticado las leyesanti-LGTBIQ+ que están vigentes en el país. En Malasia hay penas de prisión y multas económicas para los "actos homosexuales". En la nota se ha comunicado que la decisión es de la "directiva de cancelación inmediata", que está controlada por el Ministerio de Comunicaciones y Digital. Está presentada a las 13:20 horas y responde a una expresión de "su postura inquebrantable contra cualquier parte que desfile, ridiculice o contravenga las leyes de Malasia".

El cantante del grupo ha asegurado que se habían planteado cancelar la actuación, pero que no lo habían hecho para no decepcionar a su público. Aun así ha defendido que se encuentra "jodidamente furioso" ante los hechos justo antes de bajarse del escenario. Healy, como se llama el músico, “no ve el punto de invitar a The 1975 a un país y luego decirles con quién pueden tener sexo”.

Otros festivales cancelados

Hace unos días se anunciaba la cancelación del Reggaeton Beach Festival en Madrid que iba a tener lugar este fin de semana. Los motivos han sido diferentes, ya que mientras el de Malasia se debe a un beso entre dos hombres en pleno concierto, el de Madrid tiene más relación con problemas en el plan de movilidad ya que, según indican desde el Ayuntamiento, se había presentado “incompleto”. Además, sostenían que el evento era desfavorable y que el área de medio ambiente había comunicado que existía una superación en los decibelios máximos.

El concierto iba a tener lugar en el mismo sitio donde unos días antes se había celebrado el concierto deHarry Styles. En él, se produjeron colas kilométricas y un número muy elevado de horas debajo del sol que necesitó de asistencia sanitaria en muchas ocasiones.