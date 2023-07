Cancelado el Reggaeton Beach Festival: ¿Cómo solicitar la devolución del dinero?

El Ayuntamiento de Madrid no ha proporcionado la licencia para la celebración del festival que se iba a hacer en el recinto de festivales de Villaverde. El evento iba a tener lugar entre el sábado 22 y el domingo 23 de julio, sin embargo, se le ha negado el permiso achacando unos problemas en el plan de movilidad, en la seguridad y en los niveles máximos de ruido. El festival tenía previsto la acogida de 40.000 personas que ya tenían su entrada comprada y ahora quieren saber cómo recuperar el dinero.

Estos han sido los antecedentes del evento

Este evento llevaba acumulando polémicas desde su inauguración en el Mad Cool de la edición pasada. Según apuntan desde el Ayuntamiento de Madrid, el plan de movilidad presentado por los organizadores del evento estaba “incompleto”, y que a esto había que añadir que los bomberos municipales consideraban que el evento era desfavorable, así lo han comunicado a través de un informe. El área del medio ambiente tampoco había previsto dar el visto bueno por la superación de los decibelios máximos que están establecidos según la ordenanza de Ruido.

Desde el consistorio de Getafe, algunas fuentes informan de que la alcaldesa del municipio había llamado en la mañana del miércoles al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, para contarle los problemas de seguridad que habían tenido lugar en los últimos findes de semana y para pedirle que suspendiera el evento. También explicó al delegado del Gobierno, Francisco Martín, los problemas que había con el recinto de macro festivales. Este evento estaba patrocinado por Iberdrolay lo han puesto en marcha lo mismo que impulsaron el Mad Cool junto con la ayuda de la empresa de cervezas Mahou.

Otros eventos en el recinto

El festival se iba a celebrar en el recinto donde se celebró el Mad Cool el pasado y el concierto de Harry Styles, que es el recinto de Iberdrola. Este lugar fue el escenario de colas kilométricas para el concierto del británico el pasado fin de semana. Los asistentes tuvieron que hacer colas de horas bajo el soldonde se tuvo que pedir asistencia sanitaria en algunas ocasiones. También se sufrió grandes caos en las salidas porque los dispositivos de movilidad no eran suficientes para el total de personas que habían asistido al concierto, que ascendía a unos 70.000 asistentes.

¿Cómo se hace la devolución de las entradas?

Según informan desde la página web del evento, la devolución de las entradas sólo está contemplada en caso de cancelación del espectáculo, lo que es este caso. El proceso de devolución de las entradas "no comprende la devolución de los gastos de distribución o gestión de la entrada", como tampoco los servicios adicionales que se hayan contratado durante la compra.

Si los organizadores del evento establecen una nueva fecha para que se celebre el espectáculo, el comprador podrá asistir al nuevo festival con la entrada que compró para el Reggaeton Beach Festival que iba a tener lugar el 22 y 23 de julio. En caso de no querer asistir a la nueva fecha, no podrá solicitar que le sea devuelto el importe de la primera entrada.

Esta nueva fecha tiene que ser en el plazo de un mes, si está excede del 22 de agosto, se podrá solicitar la devolución del dinero.

En caso de que los organizadores no fechen un nuevo evento, comenzará el procedimiento de devolución del importe. Este se tiene que hacer directamente al organizador del espectáculo, cuya obligación legal es devolver el importe en un plazo de quince días laborables desde el momento en el que se comunica la cancelación. Si no pide que le devuelvan el dinero antes de quince días laborables no se admitirá.