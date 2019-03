Cameron y Clegg abren una era "histórica" en Reino Unido

El arranque de una alianza que surge con vocación de durar cinco años sirvió para cerrar Gabinete y los términos que regirán el proceder de un equipo en el que la tercera fuerza suma cinco departamentos y hasta 20 responsabilidades ministeriales.



Además, los dos cabezas visibles de esta sociedad comparecieron también para trasladar su sintonía, a pesar de reconocer los "riesgos" derivados de dos fuerzas políticas que nunca han compartido poder.



No obstante, menos de 24 horas después de que la Reina los confirmara en sus nuevas responsabilidades, Cameron y Clegg aseguraron que el acuerdo "durará", puesto que, "a pesar de diferencias", están "unidos por un objetivo común": el interés nacional. Así, defendieron la decisión de unirse en esta ocasión para garantizar el "Gobierno fuerte y estable que el país necesita", a pesar de la opción que los conservadores tenían de formar un Ejecutivo en minoría.



Los diputados de ambos grupos dieron ya ayer el visto bueno al acuerdo, especialmente en el caso de los liberaldemócratas, cuyos estatutos establecen que cualquier acercamiento a otra formación debe contar con el amparo de tres cuartos del grupo parlamentario, así como de la Ejecutiva Federal. Tras cuatro jornadas negociando, los dos partidos admitieron notables concesiones, los conservadores prometieron el referéndum para la ansiada reforma electoral y los liberaldemócratas suavizaron su posición en inmigración, Europa y política fiscal.



Composición del Gobierno



El nuevo Gobierno integra tanto ex líderes del Partido Conservador como dirigentes de la Administración 'tory' anterior, pero en los puestos ministeriales destacados tan sólo figura una representante del género femenino, la también conservadora Theresa May, quien asume la cartera de Interior, además del departamento de Mujer.



El vecino de Cameron será, finalmente, George Osborne, quien a pesar de las especulaciones acerca de su experiencia para la responsabilidad del cargo, se mudará al número 11 y pasará como el titular de finanzas más joven de la historia. Para el departamento de Exteriores se confirma el portavoz en la materia, William Hague, líder del partido hasta 2001, cuando fue derrotado en las urnas por Tony Blair.



Recompensas



Por la comisión liberaldemócrata también ha habido recompensas, ya que Chris Huhne asumirá Cambio Climántico; Danny Alexander, el más fiel aliado de Clegg, el departamento para Escocia; y David Laws, la Secretaría del Tesoro, lo que en la práctica supone un número dos del canciller. Además, el veterano Vince Cable, una referencia como portavoz de finanzas, se queda con las responsabilidades de Negocios y Banca.



Por su parte, los 'tories' Liam Fox y Andrew Lamsley ejercerán en Defensa y Sanidad, respectivamente; y Ken Clarke, en Justicia, tras haber desempeñado ya responsabilidades en el período anterior de los conservadores en el poder, cuando ocupó el número 11 de Downing Street. No es el único que regresa, no obstante, ya que Ian Duncan Smith, sucesor de Hague y líder hasta 2003, se pondrá al frente de Trabajo y Pensiones.