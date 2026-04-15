Bruselas plantea un día de teletrabajo obligatorio semanal para frenar los efectos de la crisis por la guerra en Irán

Bruselas está estudiando una propuesta que podría cambiar la rutina laboral de millones de europeos: tener al menos un día de teletrabajo obligatorio a la semana. Según adelanta el diario 'El País', la Comisión Europea baraja esta medida dentro de un paquete de iniciativas para hacer frente a la crisis energética de la guerra en Irán y el encarecimiento del petróleo y el gas. La propuesta será presentada la próxima semana ante los líderes europeos.

El borrador contempla pedir a las empresas y organismos públicos que, siempre que sea posible, permitan a sus empleados trabajar desde casa una jornada a la semana. El objetivo es reducir los desplazamientos diarios, así como el consumo de combustible y la presión sobre el sistema energético europeo que ya afecta en España y otros países europeos a miles de empleados, transportistas y negocios.

El plan de Bruselas también incluye otras medidas como la posibilidad de estudiar el cierre de determinados edificios públicos en momentos concretos para ahorrar consumo energético. Con ello, la Comisión pretende rebajar la demanda sin frenar la actividad profesional ni poner en riesgo los servicios básicos.

Otro de los puntos es la apuesta por hacer más accesible el transporte público. El organismo recomienda a los Estados miembros que estudien la opción de abaratar los billetes e incluso ofrecer transporte gratuito para algunos colectivos para así educir el consumo de combustibles fósiles y aliviar el impacto económico en las familias.

Según las estimaciones, el precio del petróleo ha subido más de un 50% y el del gas cerca de un 85% desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo.

Medidas para hogares afectados

Además, Bruselas prepara medidas de apoyo directo para los hogares más afectados por la subida del precio de la energía. Se estudian ayudas económicas específicas, precios regulados temporales para la energía o reducciones de impuestos en la electricidad para los consumidores más vulnerables

Así mismo, la Comisión Europea defiende evitar los cortes de suministro eléctrico en casos de impago, garantizando así que los hogares más frágiles no queden desprotegidos en plena crisis.

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