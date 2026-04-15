Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Crisis Energética

Bruselas plantea un día de teletrabajo obligatorio semanal para frenar los efectos de la crisis por la guerra en Irán

La Comisión Europa presentará la próxima semana un paquete de medidas ante los líderes europeos.

24 March 2026, Australia, Canberra: EU Commission President Ursula is pictured during a joint press conference with Australian Prime Minister Anthony Albanese (not pictured) at the Parliament House in Canberra. Photo: Lukas Coch/AAP/dpa 24/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Bruselas plantea un día de teletrabajo obligatorio semanal | EUROPAPRESS

Publicidad

Bruselas está estudiando una propuesta que podría cambiar la rutina laboral de millones de europeos: tener al menos un día de teletrabajo obligatorio a la semana. Según adelanta el diario 'El País', la Comisión Europea baraja esta medida dentro de un paquete de iniciativas para hacer frente a la crisis energética de la guerra en Irán y el encarecimiento del petróleo y el gas. La propuesta será presentada la próxima semana ante los líderes europeos.

El borrador contempla pedir a las empresas y organismos públicos que, siempre que sea posible, permitan a sus empleados trabajar desde casa una jornada a la semana. El objetivo es reducir los desplazamientos diarios, así como el consumo de combustible y la presión sobre el sistema energético europeo que ya afecta en España y otros países europeos a miles de empleados, transportistas y negocios.

El plan de Bruselas también incluye otras medidas como la posibilidad de estudiar el cierre de determinados edificios públicos en momentos concretos para ahorrar consumo energético. Con ello, la Comisión pretende rebajar la demanda sin frenar la actividad profesional ni poner en riesgo los servicios básicos.

Otro de los puntos es la apuesta por hacer más accesible el transporte público. El organismo recomienda a los Estados miembros que estudien la opción de abaratar los billetes e incluso ofrecer transporte gratuito para algunos colectivos para así educir el consumo de combustibles fósiles y aliviar el impacto económico en las familias.

Según las estimaciones, el precio del petróleo ha subido más de un 50% y el del gas cerca de un 85% desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo.

Medidas para hogares afectados

Además, Bruselas prepara medidas de apoyo directo para los hogares más afectados por la subida del precio de la energía. Se estudian ayudas económicas específicas, precios regulados temporales para la energía o reducciones de impuestos en la electricidad para los consumidores más vulnerables

Así mismo, la Comisión Europea defiende evitar los cortes de suministro eléctrico en casos de impago, garantizando así que los hogares más frágiles no queden desprotegidos en plena crisis.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Al menos nueve muertos en un tiroteo en un colegio de Turquía: el atacante es un alumno de 16 años

Secuencia del tiroteo en un colegio de Turquía

Publicidad

Mundo

Petrolero atracado

Última hora de la guerra de Irán en directo: Irán impedirá el comercio en la región si EEUU mantiene el bloqueo del estrecho de Ormuz

Imagen del antes y después de la mujer tras someterse a las sesiones de láser para eliminar los tatuajes

Una mujer, obligada a tatuarse 250 veces el nombre de su pareja por toda la cara y el cuerpo

24 March 2026, Australia, Canberra: EU Commission President Ursula is pictured during a joint press conference with Australian Prime Minister Anthony Albanese (not pictured) at the Parliament House in Canberra. Photo: Lukas Coch/AAP/dpa 24/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Bruselas plantea un día de teletrabajo obligatorio semanal para frenar los efectos de la crisis por la guerra en Irán

Ashley Robinson
Influencer

Muere la influencer de 31 años Ashley Robinson después de haberse prometido con su novio

Giorgia Meloni y Donald Trump
EEUU Italia

Apoyo unánime en Italia a Meloni tras las críticas de Trump por su respaldo al Papa y su postura sobre Irán

Secuencia del tiroteo en un colegio de Turquía
Turquía

Al menos nueve muertos en un tiroteo en un colegio de Turquía: el atacante es un alumno de 16 años

Se trata del segundo episodio de este tipo tras el ocurrido el martes en una escuela de Sanliurfa, sureste de Turquía.

Smartphones
Europa

Bruselas acelera su app de verificación de edad tras la presentación de Ursula von der Leyen

La Comisión Europea impulsa la fase de despliegue de una aplicación para comprobar la edad real de los usuarios en internet sin revelar su identidad. España será uno de los países piloto y las redes sociales deberán adaptarse antes de finales de 2026.

Tiroteo Turquía

VÍDEO | El momento en que un joven entra en su antigua escuela con una escopeta y hiere a 16 personas antes de suicidarse

Acusan a un menor de 16 años de abusar sexualmente y asesinar a su hermanastra en un crucero

Acusan a un menor de 16 años de abusar sexualmente y asesinar a su hermanastra en un crucero

Donald Trump

EEUU e Irán podrían retomar las negociaciones en los próximos días, mientras Israel y Líbano "unidos" contra Hizbulá

Publicidad