Bruselas pide que se controle el consumo de gas desde este verano ante una posible crisis energética

El Gobierno ha pedido hoy a empresas, agentes sociales y consumidores sugerencias para revisar su plan de contingencia ante una posible crisis energética en Europa que le reclama la Unión Europea (UE), mientras algunos países empiezan a anunciar algunas medidas.

La Comisión Europea (CE) recomienda que desde este verano se controle el consumo de gas ante la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Se trata de una de las recomendaciones que se encuentra dentro de un documento que se ha filtrado desde Bruselas.

En este informe se recomienda que el aire acondicionado no esté por debajo de los 25º C. También da algunas pautas para el invierno: la calefacción no deberá estar por encima de 19 grados. Port tanto, se limitaría la temperatura de los edificios oficiales. Cualquier limitación dentro de los hogares sería voluntaria, de momento.

Al principio se trataba de una sugerencia desde Bruselas para que los europeos redujeran el consumo de gas, pero las complicaciones con el gasoducto Nord Stream 1 -que se encuentra en labores de mantenimiento durante diez días, con la preocupación de que se alargue por la situación entre la Unión Europea y Rusia- se ha endurecido el mensaje.

Piden que se aumente las reservas de gas para afrontar el invierno. Polonia y Dinamarca son los países con mayor almacenamiento, aunque España, en principio, tampoco debería tener problemas. Otros como Alemania o Austria se enfrentan a un invierno complicado.

El contenido del documento aun se está discutiendo, pero está previsto que se apruebe el próximo miércoles. Se plantea limitar el aire acondicionado y la calefacción de los edificios oficiales, como ya solicitaba la Agencia Internacional de la Energía.

También aconseja a las industrias que usen otras fuentes de energía para aumentar las reservas de gas cuanto antes. Estas medidas son el último paso antes de una posible declaración de emergencia energética, según la Unión Europea.

Compensaciones económicas para reducir el gas

La Comisión Europea (CE) insta a los países miembros a incentivar económicamente a las empresas para que reduzcan el consumo de gas, según el borrador del documento que ha tenido acceso Efe.

Entre las medidas se encuentra la recomendación de no poner el aire acondicionado por debajo de los 25º C, usar bombas de calor en los edificios y fijar los termostatos de edificios públicos, oficinas y edificios comerciales a 19º C en invierno.