Teresa Ribera no descarta que el corte de gas ruso por mantenimiento se alargue: "Tenemos que estar preparados"

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha conversado en 'Espejo Público' sobre el gas y los suministros en un escenario marcado por la invasión de Ucrania 2022.

Ribera asegura que la situación es "preocupante" después de que el Banco Central Europeo prevea un escenario "apocalíptico" si Rusia corta el suministro de gas a Europa.

La ministra asegura que se está trabajando en la elaboración de planes de contingencia "algo que pide la Comisión -Europea- a todos". Los planes incluyen los supuestos "más complejos".

"Estamos pensando qué medidas podemos impulsar para el ahorro y la eficiencia, que medidas podemos impulsar para la sustitución de unos combustibles por otros o una mayor electrificación y qué medidas podemos desarrollar para elaborar esa estrategia de solidaridad con terceros países", dice Ribera.

Añade que España está incorporando, de forma anticipada, una obligación de almacenamiento de gas en "almacenes subterráneos" que está funcionando "muy bien" para poder estar lo mas preparados posibles "en supuestos de máxima tensión".

Rusia podría cortar el gas el lunes por una parada de mantenimiento

Está previsto que Rusia cierre el gas a partir del lunes por labores de mantenimiento del gasoducto Nord Stream 1. En principio, ese mantenimiento durará 10 días pero la ministra Ribera no descarta que la situación se alargue.

"Es una posibilidad que evidentemente hay que contemplar. En principio es una parada técnica de mantenimiento que debería durar 10 días, aunque dada la situación no es descartable que se prolongue más. Tenemos que estar preparados para esta circunstancia", asegura.

Por tanto, Teresa Ribera no descarta que las próxima semanas se produzca una situación de "máxima tensión" y que Rusia aproveche el mantenimiento del gasoducto para cortar el gas a Europa: "No es algo que debamos descartar al 100% porque puede producirse una situación de máxima tensión, no ya en otoño si no en las próximas semanas", explica.

También ha conversado sobre el precio del gas: "Hasta donde puede subir no lo sabemos... si sabemos que el gas ha multiplicado su precio por dos en dos semanas y su precio por seis en seis meses... un incremento espectacular que no se ha visto nunca".