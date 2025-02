Bruselas advierte: la UE responderá con firmeza si Trump impone aranceles

Las recientes decisiones de la administración de Donald Trump en materia comercial han encendido las alarmas en la Unión Europea. Tras la imposición de aranceles a México, Canadá y China, la posibilidad de que medidas similares se apliquen a productos europeos ha llevado a los líderes comunitarios a fijar una posición clara.

"La Unión Europea está preparada para establecer un diálogo sólido pero constructivo con Estados Unidos", declaró Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, tras una cumbre informal celebrada en el Castillo de Limont. Sin embargo, también dejó claro que, en caso de que la UE sea objeto de medidas comerciales injustas o arbitrarias, responderá "con firmeza".

La reunión de líderes europeos, centrada en la defensa común y las relaciones comerciales, llega en un momento de incertidumbre. Las políticas proteccionistas impulsadas por Trump generan preocupación entre los Veintisiete, que temen un impacto negativo en la economía comunitaria.

Trump amenaza con más restricciones a Europa

Desde su llegada a la Casa Blanca, Donald Trump ha mantenido un discurso crítico con la UE en materia comercial. En declaraciones recientes, insistió en que el bloque "se ha aprovechado" de Estados Unidos y adelantó que su gobierno tomará medidas para corregir lo que considera un "desequilibrio" en la balanza comercial.

"Nos tratan muy mal. No aceptan nuestros coches, no aceptan nuestros productos agrícolas, esencialmente no aceptan casi nada, y tenemos un enorme déficit con la Unión Europea", expresó el presidente estadounidense.

Durante su primer mandato, Trump ya impuso aranceles a productos europeos como el acero y el aluminio. Ahora, en el contexto de una nueva escalada comercial, la UE teme que sectores estratégicos de su economía puedan verse afectados por restricciones adicionales.

El bloque europeo insiste en el diálogo, pero no descarta represalias

A pesar de la tensión creciente, Bruselas apuesta por la negociación. Un portavoz de la Comisión Europea reiteró que la UE sigue comprometida con un sistema de comercio basado en normas y con mercados abiertos, esenciales para la estabilidad económica global.

Sin embargo, advirtió que, si Washington decide imponer nuevas barreras a los productos europeos, la respuesta será inmediata. "Los aranceles aumentan los costos empresariales, perjudican a los trabajadores y consumidores, e impulsan la inflación", señaló el portavoz.

En este contexto, los líderes europeos han reforzado su mensaje de unidad. Durante la cumbre, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, subrayó que la defensa de la integridad territorial y económica de los Veintisiete es una prioridad.

La UE y Estados Unidos mantienen la relación comercial y de inversión más extensa del mundo, representando casi el 30 % del comercio global y el 43 % del PIB mundial. En 2023, los intercambios entre ambos bloques superaron los 1,5 billones de euros, según datos de la Comisión Europea.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.